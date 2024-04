Kolaborasi Apik di Dunia Olahraga dan Musik dari NBA X LE SSERAFIM

ERA.id - National Basketball Association (NBA) dan SOURCE MUSIC Co. Ltd., label di bawah HYBE Co. Ltd. (HYBE), mengumumkan kolaborasi tahunannya yang menghadirkan LE SSERAFIM.

LE SSERAFIM sendiri merupakan grup K-Pop fenomenal dalam program “Friends of the NBA”, program selebriti dan influencer NBA di Asia.

Dalam kesempatan ini, para member LE SSERAFIM mengungkapkan rasa antusiasnya untuk berkolaborasi dengan NBA.

"Kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan NBA melalui program 'Friends of the NBA' karena tahun lalu kami sangat senang saat menonton pertandingannya secara langsung di Los Angeles! Kami tidak sabar untuk bekerja sama dengan NBA untuk merasakan lebih banyak pengalaman bersama para penggemar NBA di seluruh dunia." ungkap para member LE SSERAFIM seperti dikutip Antara.

Kolaborasi antara NBA, pemimpin dalam industri entertainment dan lifestyle taraf global,dan girl group beranggotakan lima orang ini menandakan sebuah perayaan atas perpaduan antara dunia olahraga dan musik yang penuh semangat.

LE SSERAFIM, yang nama grupnya merupakan anagram dari kata "I'M FEARLESS", siap membawa energi dan antusiasme mereka dengan menghadiri seluruh kegiatan promosi NBA, pertandingan, acara, dan berbagai konten eksklusif NBA yang akan ditampilkan di seluruh media sosial milik NBA dan LE SSERAFIM.

Bulan lalu, single hit LE SSERAFIM ”EASY” berhasil membawa grup ini pertama kalinya pada tangga lagu Billboard Hot 100 dan meraih posisi 10 teratas pada tangga lagu Billboard Global 200.

“Kami antusias bisa bekerja sama dengan LE SSERAFIM, salah satu grup K-pop fenomenal dan juga grup yang merupakan penggemar NBA muda dan dinamis. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat mempersatukan penggemar NBA dan K-pop di Korea Selatan, seluruh Asia, dan di seluruh dunia. Selain itu, kami ingin memperluas jangkauan olahraga basket NBA sambil merayakan perpaduan antara musik, budaya, dan olahraga,” kata NBA Chief Marketing Officer Tammy Henault.

Selain itu, kelima anggota LE SSERAFIM – Kim Chaewon, Sakira, Huh Yunjin, Kazuha dan Hong Eunchae akan berbagi pengalaman mereka sebagai penggemar NBA di media sosial. Mereka juga akan mengajak para penggemar untuk mengikuti perjalanan mereka masing-masing sebagai penggemar NBA.

Penggemar dapat mengunjungi dan mendaftar di www.nba.com/LESSERAFIM untuk mendapatkan berita terkini.

Bulan November lalu, LE SSERAFIM berkunjung ke markas pusat NBA, NBA Store New York, dan menyaksikan pertandingan LA Clippers vs. Los Angeles Lakers pada tanggal 2 November 2023 silam.

Melalui kolaborasi ini, LE SSERAFIM bergabung dengan SUGA dari BTS, yang dinobatkan sebagai NBA Ambassador pada bulan April 2023 lalu, artis K-pop pertama yang memiliki afiliasi formal dengan NBA.

Pertama kali diluncurkan pada tahun 2022, program “Friends of the NBA” menampilkan para selebriti dan influencer dari seluruh kawasan Asia-Pasifik yang berpartisipasi dalam pertandingan, acara, dan program NBA. Para penggemar dapat mengikuti LE SSERAFIM di Weverse.