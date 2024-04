Harvey Moeis Jadi Tersangka, Akun Instagram Sandra Dewi Mendadak Hilang, Hapus Jejak Digital?

ERA.id - Sandra Dewi menuai sorotan di tengah suaminya, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tata niaga timah bersama Helena Lim. Di tengah proses kasus tersebut, akun Instagram Sandra Dewi mendadak hilang.

Akun dengan nama pengguna @sandradewi88 itu kini sudah tidak bisa diakses dan ditemukan lagi di Instagram. Akun tersebut sebelumnya diketahui sudah terverifikasi centang biru dan memiliki 24 juta pengikut.

"Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram," keterangan dari Instagram mengenai akun Sandra Dewi, sejak beberapa hari lalu.

Hilangnya akun Instagram Sandra Dewi di tengah kasus korupsi sang suami ini sontak menjadi tanda tanya besar bagi publik. Diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan akun Instagram hilang.

Mulai dari pemilik akun melanggar aturan, pemilik akun sudah tidak aktif menggunakannya sekitar 2 tahun, hingga pemilik akun dengan sengaja menghapus akunnya sendiri.

Penyebab pasti hilangnya akun Instagram Sandra Dewi tersebut belum diketahui. Namun banyak netizen yang menilai Sandra Dewi sengaja menghilangkan akun Instagram-nya demi menghapus jejak digital dari kehidupan mewah miliknya.

Sementara itu, sebelumnya Sandra Dewi juga ikut diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi atas kasus Harvey Moeis. Ia pun sudah memenuhi panggilan tersebut pada 4 April 2024 lalu dan sempat menyapa awak media yang hadir saat itu.