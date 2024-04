Usai Instagram Lenyap, Kini Semua Konten YouTube Sandra Dewi Juga Hilang

ERA.id - Usai akun Instagram, kini semua konten di akun YouTube Sandra Dewi menghilang. Akun YouTube dengan nama Sandra Dewi Official tersebut sudah benar-benar kosong, dengan tulisan "This channel doesn't have any content".

Channel YouTube Sandra Dewi itu sudah diikuti oleh lebih dari 39 ribu subscriber. Namun, tidak ada satu pun konten tersisa dari akun channel tersebut sejak dibuat pada 1 September 2015 lalu.

Hilangnya semua konten YouTube Sandra Dewi ini sontak mencuri perhatian. Ia kini tampak menghilang dari media sosial dengan akun Instagram yang biasanya aktif kini lenyap, begitu juga dengan konten kesehariannya di YouTube.

Jejak media sosial Sandra Dewi menghilang ini terjadi usai suaminya, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi tata niaga timah. Sandra Dewi juga sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus tersebut di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Ketika pemeriksaan kala itu, Sandra Dewi hadir dengan sangat tenang dan terus tersenyum serta menyapa wartawan. Ia juga sempat mencuri perhatian dengan memberikan love sign ke kamera wartawan saat itu.

Namun, usai menjalani pemeriksaan, beberapa hari setelahnya akun Instagram Sandra Dewi menghilang. Belum diketahui akun tersebut ia nonaktifkan atau memang memilih menghapusnya.

Sementara itu, Harvey Moeis sendiri kini sudah ditahan atas kasus korupsi timah bersama beberapa tersangka lainnya, termasuk Helena Lim. Penyelidikan akan kasus ini juga masih terus dilakukan oleh kepolisian hingga kini.