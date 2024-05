Mengenal Malea Emma Pemeran Mei Lien di Film Dilan 1983: Wo Ai Ni yang Pernah Bintangi Film Hollywood

ERA.id - Artis Malea Emma didapuk menjadi tokoh Mei Lien dalam film Dilan 1983: Wo Ai Ni karya Falcon Pictures. Mei Lien beradu akting dengan Adhiyat yang memerankan tokoh Dilan kecil dalam film ini.

Namun, sebelum berkiprah dalam industri hiburan Tanah Air, Malea Emma bukanlah orang baru. Baru terungkap belakangan ini yang ternyata dia sempat berkarier di Hollywood.

Ya, Malea Emma memiliki nama lengkap Malea Emma Tjandrawidjaja. Dia lahir di Amerika Serikat pada 14 Juli 2011. Malea Emma sudah berkarier sejak berusia 4 tahun.

Saat itu Emma kerap kerap membintangi beberapa merek iklan di Amerika Serikat, seperti Amazon, Jeeo, dan masih banyak lagi.

Tak hanya menjadi bintang iklan, Emma diketahui membintangi film Hollywood yang salah satunya berjudul After Yang. Dalam film itu, Malea Emma bersanding dengan aktor seperti Colin Farrell, Jodie Turner Smith, Haley Lu Richardson, dan masih banyak lagi.

Selain After Yang, dia juga membintangi film Raven’s Home (2017) dan serial Disney berjudul Coop and Cami Ask The World. Emma juga pernah tampil dalam drama teater musikal berjudul Annie at The Hollywood Bowl pada 2018.

Tidak hanya berkecimpung di dunia akting, Malea juga pandai dalam olah vokal. Saat itu Emma pernah menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat saat pertandingan klub sepak bola LA Galaxy pada 2018. Dia waktu itu masih berusia 6 tahun.

Kini Emma didapuk menjadi tokoh Mei Lien dalam film Dilan 1983: Wo Ai Ni. Dalam film ini, Emma beradu akting dengan Adhiyat yang memerankan tokoh Dilan kecil saat berusia 12 tahun. Emma mengaku senang bisa bergabung dengan proyek film ini. “Ini saya sangat senang ya karena saya bisa mendapatkan pengalaman baru disini. Meski awalnya sulit, tapi karena banyak yang membantu, jadi semuanya bisa dijalani,” kata Emma.

Film besutan sutradara Fajar Bustomi ini rencananya baru akan memulai syuting dalam waktu dekat. Dilan 1983: Wo Ai Ni diproyeksikan tayang di bioskop tanggal 13 Juni 2024 nanti.