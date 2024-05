Sedih Banget, 5 Zodiak Ini Sering Disalahpahami Orang Lain

ERA.id - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang mengkritik orang lain dengan cara yang salah? Biasanya, kamu bertanya-tanya mengapa mereka melakukan hal itu. Mungkin saja, kamu salah satu orang yang sering disalahpahami dan berujung dibenci.

Menurut astrologi, ada beberapa zodiak yang kerap disalahartikan dan tak disukai. Kebencian pada zodiak ini datang karena kesalahpahaman. Berikut 5 zodiak paling dibenci dan sering disalahpahami, seperti dilansir dari laman Astrotalk.

1. Scorpio

Scorpio dikenal karena kepribadiannya yang intens dan emosinya yang mendalam. Mereka sangat setia dan protektif terhadap orang yang dicintainya. Tetapi, sifat berkemauan keras mereka bisa terlihat mengintimidasi orang lain. Scorpio juga cenderung tertutup sehingga membuat Scorpio tampak misterius atau bahkan penipu.

Namun begitu mendapatkan kepercayaan Scorpio, kamu akan memiliki teman setia seumur hidup. Scorpio mungkin tampak menyendiri pada awalnya, tetapi ini sering kali merupakan mekanisme pertahanan untuk melindungi sifat sensitif. Begitu mengenal mereka, kamu akan menemukan individu yang penuh gairah dan perhatian di bawahnya.

2. Aquarius

Aquarius dikenal karena sifatnya yang mandiri dan progresif. Mereka sering kali lebih maju dan berpikir out of the box. Hal ini dapat membuat mereka tampak menyendiri atau tidak berhubungan dengan orang lain. Aquarius menghargai kebebasan dan mungkin menolak bentuk komitmen, yang dapat disalahartikan sebagai kurangnya minat atau perhatian.

Aquarius mungkin memprioritaskan proyek pribadi daripada pertemuan sosial. Hal ini membuat orang lain berpikir bahwa mereka menyendiri. Kenyataannya, Aquarius hanya terlalu asyik dengan aktivitas kreatif.

3. Capricorn

Capricorn dikenal karena sifatnya yang ambisius dan penuh tekad. Mereka pekerja keras dan disiplin, sering kali berjuang untuk sukses dalam karier dan kehidupan pribadi. Namun, dorongan ini dapat membuat mereka tampak dingin atau tidak emosional di mata orang lain.

Capricorn menghargai stabilitas dan terkadang memprioritaskan tujuan daripada hubungan pribadi. Fokus Capricorn pada kariernya mungkin membuat orang lain menganggap mereka gila kerja. Kenyataannya, mereka hanya berdedikasi untuk mencapai impian.

4. Aries

Aries dikenal karena kepribadiannya yang berapi-api dan energik. Mereka adalah pemimpin alami dan selalu bersemangat menghadapi tantangan baru. Hal ini dapat membuat mereka tampak agresif atau konfrontatif di mata orang lain. Aries juga dikenal dengan sifat impulsifnya yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau konflik.

Aries mungkin terlihat suka memerintah atau mendominasi dalam lingkungan kelompok. Tetapi ini hanyalah gaya kepemimpinan alami mereka. Aries seringkali hanya berusaha memotivasi orang lain untuk mencapai yang terbaik.

5. Virgo

Virgo dikenal karena perhatiannya terhadap detail dan pikiran analitis. Mereka perfeksionis, selalu mengupayakan yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan. Namun, hal ini dapat membuat Virgo tampak kritis atau rewel di mata orang lain. Virgo menghargai keteraturan dan efisiensi, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam hubungan pribadi.

Virgo mungkin memberikan kritik yang membangun kepada temannya. Tetapi mungkin dianggap terlalu kasar. Kenyataannya, Virgo hanya berusaha membantu orang lain menjadi lebih baik.