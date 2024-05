Alan Walker Ajak Guru dan Siswa Sekelas di SMA Al-Azhar Medan Nonton Konsernya di Jakarta

ERA.id - Musisi dunia sekaligus produser musik elektronik asal Norwegia, Alan Walker membuat kejutan terhadap pelajar SMA Al-Azhar Medan. Alan Walker mendatangi sekolah beralamat di Jalan Pintu Air IV, Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumut, Selasa (28/5/2024).

Kedatangan Alan Walker yang juga sebagai disjoki dunia itu memberi kejutan tersendiri bagi siswa-siswi. Tak ayal teriakan histeris pun mengenal sesaat Alan Walker yang menggenakan kafu dan penutup hidung dan mulut berwarna hitam memasuki sekolah.

Alan Walker terbang langsung dari New York ke Medan untuk memberikan kejutan kepada Bapak Guru dan Siswa-Siswi di Medan. Ketika ia masuk ke kelas musik dan membuat semua siswa-siswi dan guru terkejut dan terpukau.

"Halo SMA Al-Azhar Medan," ucap Alan Walker disambut tepuk tangan.

Kedatangan musisi dengan nama lengkap Alan Olav Walker itu gegara menemukan sebuah video di TikTok yang memperlihatkan seorang guru Al-Azhar Medan, Tri Adinata, mengajarkan seni musik kepada murid-muridnya. Dalam video itu terekam Tri Adinata memainkan lagu ciptaan Alan Walker yang berjudul Who I Am yang dinyanyikan bersama Putri Ariani dan Peder Elias di media sosial.

Alan merespon hal ini dengan merekam video TikTok-nya sendiri untuk bereaksi terhadap momen spesial bersama para siswa di Medan.

Momentum itu, saat Alan Walker mengundang semua siswa-siswi yang ada di kelas tersebut untuk datang ke pertunjukannya di Jakarta pada tanggal 8 Juni mendatang dengan memberikan tiket konser WalkerWorld Jakarta yang bertanda tangan eksklusif Alan Walker.

Alan Walker mengungkapkan betapa terkesannya dia saat melihat para bapak guru Tri Adinata dan siswa-siswi SMA Al-Azhar Medan, memainkan musiknya dan dia ingin mendorong mereka untuk mengejar impian mereka.

Alan Walker tengah mempersiapkan pertunjukannya dengan tajuk Walkerworld di Jakarta pada 8 Juni 2024, nanti. Dia mengajak Tri tampil di konsernya tersebut.

"Saya datang ke sini untuk mengundang Tri Adinata untuk berkolaborasi dengan saya pada Walkerworld 8 Juni nanti. Semua anak-anak yang ada di kelas ini akan saya berikan tiket gratis untuk menonton konser saya," ujar Alan yang semakin membuat satu kelas penuh histeris.

Sejatinya, undangan Alan Walker agar Tri dan empat siswanya tampil di konsernya sudah disampaikan minggu lalu via zoom. Sehingga membuat sang guru dan muridnya, sangat senang dan bahagia.

"Minggu lalu aku mengundang dia dan muridnya untuk perfom bersama dengan saya di Jakarta pada 8 Juni," ucap Alan Walker.

Alan juga membagikan momennya bertemu dengan Tri Adinata di akun Instagram-nya. "Akhirnya bertemu langsung dengan guru ini," tulisnya.

Sementara itu, Tri Adinata mengungkapkan rasa haru didatangi langsung Alan Walker sampai rela terbang 28 jam dari Amerika Serikat untuk tiba di Medan hanya untuk bertemu dengannya dan para siswa.

"Saya enggak pernah menyangka ini bisa terjadi," sebut Tri.

Untuk diketahui, Januari 2023, Tri Adinata mengajak siswanya melantunkan lagu 'Who I Am', lagu itu adalah karya Alan Walker yang dinyanyikan bersama Putri Ariani dan Peder Elias.

Tri mengunggah video itu di akun TikTok-nya. Tak disangka, Alan Walker mengetahui hal itu, kemudian men-stich video tersebut.

"Lihatnya apa yang guru ini lakukan bersama di kelas," ujar Alan.

Dia tampak takjub dengan bagaimana Tri mengajarkan lagu itu dengan gitar. Tri Adinata saat itu syok melihat apa yang dilakukannya mendapat respon dari si pemilik lagu langsung, Alan Walker.

"Thanks @alanwalkermusic I am Very Happy. Banyak banget yang DM kasih kabar ke saya kalau Alan stitch video saya lagi ngajar lagu “Who I am” di Youtube Channel-nya," tulisnya di videonya.

Dia mengatakan siswanya kelas di X UG A dan X UG B SMA Unggulan Al-Azhar Medan sangat senang. Tri berjanji akan selalu memperkenalkan pendidikan musik kita di Indonesia dengan caranya sebagai guru musik.

"Saya cuma ingin memberitahu dunia kalau generasi muda Indonesia itu keren dan penuh talenta," ungkapnya.

Sosok Tri Adinata sendiri sudah cukup dikenal, bahkan beberapa kali wara wiri di berbagai program televisi. Dia diundang karena cara mengajarnya yang mampu menarik minat siswa untuk belajar vokal dan musik serta kerap membagikan video di media sosial miliknya.