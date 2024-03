Ada Sentuhan Dangdut, Alan Walker Main Musik Koplo, Remix "Who I Am"

ERA.id - Lagu "Who I Am" yang dinyanyikan Peder Elias dan Putri Arian, membuat netizen geger pasca diunggah dengan versi baru oleh Alan Walker. Lagu itu dibuat dengan versi Feel Koplo.Lagu "Who I Am" yang dinyanyikan Peder Elias dan Putri Arian, membuat netizen geger pasca diunggah dengan versi baru oleh Alan Walker.

Hingga Sabtu (9/3/2024) pukul 7.00 WIB, video musik tersebut sudah ditonton sebanyak 397.000 di Youtube. Dalam lagu tersebut, Alan tidak bernyanyi sendirian. Ia menggandeng musisi asal Indonesia, Putri Ariani dan penyanyi asal Norwegia, Peder Elias.

Salah satu komentar warganet diunggah oleh akun X @tanyaka***.

“DEMI APAPUN WOY KAGET INI BENERAN!” tulis pengunggah.

Lagu dengan judul Who I Am (Feel Koplo Dangdut Version) tersebut telah diunggah ke akun resmi Alan Walker sejak Kamis (29/2/2024).

Alan Walker awalnya mengamati fenomena remix lagu musisi luar negeri di TikTok yang sering dipadukan dengan musik dangdut di TikTok.

Fenomena remix TikTok yang semakin menjamur ini ternyata menjadi perhatian beberapa produser musik di dunia.