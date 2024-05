Ulang Tahun Ke-20, Kiesha Alvaro Dapat Mobil Mewah Mercedez-Benz dari Pasha Ungu

ERA.id - Putra sulung Pasha Ungu dan Okie Agustina, Kiesha Alvaro baru saja merayakan ulangtahun yang ke-20 tahun pada 20 Mei 2024. Dimomen spesialnya, Kiesha mendapatkan kado ulangtahun berupa mobil mewah Mercedez-Benz dari Pasha Ungu dan ibu sambungnya, Adelia Wilhelmina.

Lewat Instagram pribadinya, Kiesha Alvaro membagikan sejumlah foto interior mobil. Kendaraan terlihat gagah dan nyaman. Dibagian caption-nya, Kiesha mengungkapkan rasa bahagianya yang mendapatkan mobil mewah berjenis mobil dua pintu itu.

Rupanya mobil mewah tersebut merupakan kado terbaik dalam hidupnya yang diberikan oleh Pasha dan Adelia. Tak lupa, Kiesha mengucapkan terimakasih kepada pasangan yang menikah pada 27 Maret 2011 ini.

"The best birthday present in my life. thank u ayah @pashaungu_real01 mami @adeliapasha," tulisnya, dikutip dari unggahan akun Instagram @kiesha.alvaro.

Unggahan itu mendapatkan respon dari rekan sesama selebriti, termasuk Pasha Ungu dan Adelia. Sang mantan pramugari menggoda putra sambungnya dengan pertanyaan iseng siapakah perempuan yang beruntung Kiesha mengendarai mobil mewah tersebut.

Sementara itu, Pasha Ungu berharap hadiah mobil mewah itu dapat memotivasi Kiesha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

"Bismillah ya Kak. Selalu jadi pribadi yang riang dan rendah hati, jaga kesehatan ka," tulis Pasha Ungu.

"Wah kira-kira siapa yang bakalan diajak naik mobilnya. Egois soalnya cuma bisa berdua hehehe," komentar Adelia.

"Menyala abangku," kata Radja Nasution

"Terbaik," ungkap Eby Rizta DA5

Selama ini, Kiesha Alvaro diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Adelia Wilhelmina. Ia memanggil Okie Agustina dengan sebutan Bunda, sementara Adelia Wilhelmina dipanggil Mami.

Adelia menunjukkan perhatian yang besar terhadap perkembangan Kiesha Alvaro, sehingga hubungan mereka menjadi akrab dan penuh kehangatan. Tak sedikit yang memuji kedekatan Adelia dan Kiesha Alvaro.