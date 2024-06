Disebut Putuskan Rezeki Orang Usai Viralkan Security PI Pukul Anjing, Robby Purba: Itu Qadarullah

ERA.id - Robby Purba menjadi sorotan publik usai membagikan video viral sekuriti mal yang diduga Plaza Indonesia, Jakarta yang tengah memukuli seekor anjing penjaga.

Ia merasa geram dengan tindakan dari sekuriti tersebut karena sudah berbuat kasar kepada binatang. Robby Purba menuntut adanya penindakan dari pihak manajemen.

Akan tetapi, hal ini membuat Robby Purba mendapatkan kritikan netizen. Salah satu pengguna akun Instagram bernama Hamda. Dalam foto profilnya, Hamda tengah bermain futsal. Robby Purba menduga jika Hamda adalah anak futsal.

Dalam sindirannya, Hamda dianggap memutuskan rezeki orang atas tindakannya memviralkan oknum sekuriti Plaza Indonesia yang memukuli anjing. Hamda pun menyebut Robby Purba norak karena melakukan hal seperti itu.

"Norak!! Gue nggak bisa bayangin lu bang tega banget lu mutusin rezeki orang. Dikira lu Viralin gini biar apa ? Tinggal turun (dari mobil) diomongin baik-baik, selesai," tulis Hamda, dikutip akun Instagram @robbypurba.

Setelah mendapatkan kritikan pedas disebut memutus rezeki orang lain, Robby Purba menegaskan bukan dirinya yang mengambil serta memviralkan video tersebut.

"Hei kamu anak futsal. Biasanya yang aku tahu orang kalau rajin olahraga, oksigen dan peredaran darah lancar sampai ke otak. Dan biasanya anak futsal nggak gaptek-gaptek banget," imbuh Robby Purba.

"Dikirain gua yang ada di dalam mobil apa ? Menurut lu gua nggak akan turun kalau gua disitu? Komentar jangan malu-maluin diri sendiri," lanjutnya.

Lebih lanjut, hal yang terjadi dalam kasus ini hingga viral di media sosial usai diunggah olehnya. Kemudian, di-repost sejumlah akun gosip bukan karena dirinya semata.

"Kalau orang itu kehilangan pekerjaan, itu qadarullah. Video ini nggak bakal viral kalau nggak diizinin sama Allah. Karena perbuatannya memang layak kena hukuman. Entah hukuman sosial entah hukuman juga yang di atas. Ini baru hukuman di dunia," tambahnya.

Sebelumnya, Robby Purba murka melihat seorang petugas keamanan terang-terangan memukul seekor anjing di pinggir jalan Plaza Indonesia.

Dalam video, terlihat seorang petugas keamaan sedang memukul anjing menggunakan tali yang terikat di lehernya berulang kali. Tampak jelas anjing tersebut ketakutan usai dipukul.

"Sumpah, aku sakit hati banget ngelihat ini. Tolong management @plazaindonesia ditelusuri. Terima kasih," tulis sang aktor.

Pria 37 tahun itu juga tidak akan menghapus unggahannya jika kasus ini belum selesai.

"Saya gak akan take down video ini sampai ada penjelasan dan kelanjutan action secara terbuka kepada masyarakat yang diambil, following this disturbing scene," tandasnya.