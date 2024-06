Rasakan EUROPHORIA Pesta Sepak Bola Eropa Terbesar EURO 2024, Hanya di RCTI!

ERA.id - Indonesia, bersiaplah untuk merasakan europhoria salah satu pesta sepak bola Eropa terbesar di dunia “EURO 2024” bersama RCTI! Pesta sepak bola bergengsi EURO 2024 kali ini akan digelar di Jerman, menjadikannya kali ketiga bertempat di Jerman setelah sebelumnya sukses diselenggarakan pada tahun 1988 di Jerman Barat dan 2020 di Munchen.

Rangkaian EUROPHORIA akan dimulai dengan KONSER PEMBUKA EURO 2024 yang menghadirkan deretan artis-artis terbaik Indonesia seperti Armada, JKT 48, Feel Koplo, Ghea Youbi, Jihan Audy, DJ Tanti. Acara ini akan di pandu oleh Imam Darto dan Astrid Tiar Jumat 14 Juni 22.00 wib, secara LIVE dari studio RCTI+.

Siapkan amunisi Anda sebagai pecinta sepak bola untuk menyaksikan laga pembuka EURO 2024 antara Jerman vs Skotlandia. Sabtu, 15 Juni pukul 01.00 wib, yang juga akan disiarkan secara LIVE. Tak hanya itu, RCTI sebagai official broadcaster juga akan menghadirkan nonton bareng pertandingan laga pembuka EURO 2024 Jerman vs Skotlandia di Summarecon Mall Serpong, mulai dari pukul 21.00 akan ada banyak keseruan juga hadiah disana. Untuk warga Tangerang dan sekitarnya jangan lupa untuk merapat meramaikan keseruan nonton bareng.

Pastikan Anda & keluarga merasakan EUROPHORIA EURO 2024 dan jangan lewatkan keseruan pertandingan – pertandingan EURO 2024 LIVE setiap hari mulai dari tanggal 14 Juni - 15 Juli 2024, pukul 19.00 WIB, 22.00 WIB, dan 01.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. Pasang STB / TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI. (ADV)