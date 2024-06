Michelle Ziudith Ngaku Takut Nikah Usai Bintangi Film Ipar Adalah Maut, Terbawa Kehidupan Nyata?

ERA.id - Aktris Michelle Ziudith mengaku takut menikah usai membintangi film berjudul Ipar Adalah Maut. Ia merasakan perasaan cemas hingga trauma menikah usai memerankan tokoh Nisa dalam film tersebut. Michelle Ziudith mengaku memainkan peran ini cukup menguras banyak energi dan melelahkan.

Film drama Ipar Adalah Maut berhasil menjadi sorotan publik. Bahkan, film garapan Hanung Bramantyo ini berhasil mengumpulkan lebih dari satu juta penonton dalam kurang dari satu pekan sejak penayangan perdananya. Film ini diangkat dari kisah nyata yang sempat viral di TikTok dan diungkap oleh Eliza Sifaa sebagai storyteller.

Michelle Ziudith menjadi tokoh Nisa, tokoh pemeran utama yang diselingkuhi oleh suaminya bernama Aris (Deva Mahendra) dan adiknya (Davina Karamoy). Memerankan Nisa, rupanya hal ini berdampak dikehidupan nyata perempuan berusia 29 tahun ini.

Ia mengaku perasaannya menjadi gelisah, cemas, dan ketakutan selama proses syuting. Bahkan, kisah dialami Nisa membuat Michelle untuk takut berumah tangga. Sebab, dirinya tidak mau gagal membina rumah tangga akibat perselingkuhan.

"Aku nggak suka rasa itu (gagal berumah tangga). Aku nggak suka 'oh aku gagal', padahal aku belum mulai," ujar Michelle Ziudith, dikutip dari akun TikTok @kepadarasa_.

Akibat mendalami peran Nisa, Michelle Ziudith takut jika menikah nantinya akan berujung perceraian. Maka dari itu, ia belum siap untuk menikah, meski usianya sebentar lagi menginjak usia 30 tahun.

"Karena aku nikah aja belum, masa aku harus ngerasain cerai sih? Aku nggak suka rasa itu," inbuhnya.

Mantan kekasih Marcell Darwin ini juga tidak suka merasakan perasaan Nisa yang diselingkuhi suami dengan adik kandungnya. Michelle merasakan perasaan tak nyaman dan cemas pasca melakukan serangkaian syuting film, karena terbawa peran hingga dikehidupan nyata.

"Aku bahkan ngaca. Aku nggak suka sama diri aku. Dan itu bukan aku nggak suka sama Nisa, aku nggak suka apa yang dia rasain," bebernya.

"Aku nggak suka, aku nggak tenang, aku insecure. Mau aku sebisa apapun, mau aku sebaik apapun, mau aku sesetia apapun, kalau Allah bilang nih orang selingkuh, ya bakal selingkuh," lanjutnya.

Akibat terbawa peran, Michelle juga melempar buku ke wajah Deva Mahendra. Namun, Michelle langsung meminta maaf karena dirinya masih terbawa peran sebagai Nisa walau sudah selesai proses syutingnya.

"Aku tuh ngelempar mukanya pakai buku. Pas dia kayak 'Chel' padahal sudah selesai (syuting), sudah sudah (aku lempar). Aku langsung 'Kak sorry, sorry, sorry banget, sorry banget'. (Deva bilang), nggak apa-apa sakit," lanjutnya.

Diketahui, Ipar Adalah Maut adalah film Indonesia terbaru yang diadaptasi dari kisah nyata tentang perselingkuhan yang diviralkan konten kreator Elizasifaa di platform media sosial TikTok. Film itu menceritakan tentang Nisa, seorang perempuan yang suaminya berselingkuh dengan adiknya. Kisah kehancuran rumah tangga itu dimulai saat adik Nisa tinggal bersama keluarga kecilnya.