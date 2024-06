Sabda Ahessa Mendadak Mundur dari Ring Tinju Lawan Ardan Achamd, Netizen: Kocak, Mental Tempe!

ERA.id - Sabda Ahessa mundur dari adu tinju melawan Ardam Machmud memperebutkan sabuh ICH National Championship pada Sabtu, 22 Juni. Melalui perwakilan dari timnya, Sabda dikatakan tidak bisa melanjutkan pertandingan tersebut karena masalah kesehatan.

"Hari ini dia tidak bisa meneruskan pertandingan ini, kita minta maaf sebesar-besarnya tapi bisa dijelaskan masalah kesehatannya dan kenapa-napanya akan diterangkan lebih jelas oleh tim medis," kata salah satu tim Sabda Ahessa dikutip VOI dari TikTok @donyprakoso7, Senin, 24 Juni.

"Dan one more time sorry (sekali lagi maaf) ya kita nggak bisa kasih pertandingan yang kalian mau, Dan insyaallah kita bisa will give you some refund (akan ada ganti)," tambahnya.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak tim kesehatan acara tersebut, dr. Junet. Ia menegaskan bahwa kondisi kesehatan Sabda Ahessa tepat sebelum bertanding dalam kondisi yang tidak prima.

"Selamat malam saya dokter Junet. Perwakilan kesehatan dari Komisi 7 Indonesia kondisi Sabda tadi sebelum bertanding tidak dalam kondisi yang prima, tidak dalam kondisi yang fit," jelas dr. Junet.

Sabda terpaksa tidak bisa melanjutkan pertandingannya karena pihak tim kesehatan merasa akan menjadi sebuah resiko besar kalau Sabda tetap memaksakan diri untuk bertanding.

"Jadi kami dari tim kesehatan tinju memutuskan bahwa baiknya pertandingan tidak dilanjutkan karena hanya akan beresiko besar terutama untuk kesehatan fighter," tambahnya.

Kabar gagalnya Sabda Ahessa melawan Arda Machmud cukup membuat warganet yang menonton merasa kecewa karena sudah menanti sejak lama. Tak jarang Sabda dituding takut melawan Arda.

"Sabda kocak, mental tempe, bikin rugi orang saja, cupu," tulis akun @tit***.

"Lha si Jhon saja ada cedera bahu lanjut terus," timpal akun @chi***.

"Ah kocak Sabda, padahal Uncle Kong (panggilan Arda Machmud) sudah greget itu," tambah akun @ren***.

"Gue bayar buat nonton Uncle Kong malah nggak jadi tanding," tambah akun @ben***.