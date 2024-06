Resep Sukses Alexandra Askandar Membangun Karir dan Kehidupan yang Seimbang

ERA.id - Nama Alexandra Askandar mungkin sudah tidak asing terdengar di telinga. Beliau merupakan Wakil Direktur Utama (Wadirut) salah satu Bank tersohor di Indonesia, yaitu Bank Mandiri.

Lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tahun 1972, Alexandra Askandar tumbuh di tengah keluarga yang akrab dengan dunia perbankan. Ia merupakan putri dari seorang bankir senior di Indonesia, yakni Askandar.

Alexandra Askandar memulai perjalanan karirnya di Bank Mandiri sejak tahun 2000. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya membangun Bank Mandiri, ia dipercaya menjadi Wadirut 20 tahun kemudian, yakni pada tahun 2020.

Alexandra Askandar merupakan lulusan sarjana Ekonomi Universitas Indonesia. Mengejar karir yang luar biasa, ia memperkuat pondasinya dengan melanjutkan studi di Boston University dan meraih gelar MBA.

Dengan latar belakang akademis dan serangkaian gelar cemerlang yang menghiasi namanya, Alexandra Askandar kemudian terjun ke dunia profesional sebagai Assistant Vice President pada tahun 2000, lalu Vice President Corporate Banking sampai tahun 2008.

Pada tahun 2009 hingga 2016, Alexandra Askandar melanjutkan karirnya sebagai Senior Vice President di Corporate Banking. Pada tahun berikutnya, Alexandra Askandar menjabat posisi sebagai Senior Executive Vice President dan menempati posisi sebagai Komisaris PT Mandiri Sekuritas pada tahun 2018.

Karir Alexandra Askandar semakin meningkat dan sempat menduduki posisi Direktur Hubungan Kelembagaan dan Direktur Corporate Banking sebelum akhirnya menjabat sebagai Wadirut Bank Mandiri pada tahun 2020 hingga saat ini.

Pengalaman panjang dan jam terbang yang tinggi pada beberapa sektor Bank Mandiri menjadikan Alexandra Askandar tangkas dan tanggap dalam mengelola tantangan yang ada hingga membuatnya mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Mulai dari apresiasi Menteri BUMN RI, Fortune Indonesia, hingga penghargaan bergengsi dari Infobank Media Group.

Jenjang karir Alexandra Askandar tidak akan sesukses saat ini apabila Ia tidak memegang nilai yang kuat. Alexandra Askandar mengaku bahwa nilai yang selalu Ia pegang teguh adalah commitment, discipline, dan persistent.

Alexandra Askandar merasa bahwa tidak ada kestabilan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ia bercerita, dalam hidup pasti ada tantangan dan kesenangan atau up and down.

Makanya nilai tersebut penting untuk dipegang dengan erat agar Ia dapat melewati berbagai tantangan dan rintangan.

Selain bekerja sebagai individu, tentunya Alexandra Askandar memiliki tim yang perlu diarahkan sehingga perusahaan dapat berkembang. Ia juga mengakui bahwa dalam mencapai kesuksesan, manusia tidak bisa bekerja sendiri.

Bagi Alexandra Askandar, kesuksesan adalah saat Ia bisa melihat tim lebih maju dan punya karir yang lebih baik daripadanya. Oleh sebab itu, Alexandra Askandar selalu membuka ruang diskusi bagi timnya agar bisa berkembang lebih baik sesuai dengan kapabilitas dan kompetensinya masing-masing.

Pengalaman memimpin sebuah tim dalam organisasi banyak mengajarkan Alexandra Askandar untuk dapat memiliki keterbukaan terhadap ide maupun gagasan yang ditampilkan oleh timnya.

Alexandra Askandar selalu melibatkan timnya dalam mengambil keputusan. Ia menilai bahwa macam-macam sudut pandang dalam diskusi tim dapat mengurangi risiko atau konsekuensinya.

“Gagasan akan didiskusikan bersama tim dan dari situ, saya bisa melihat berbagai potensi yang mungkin selama ini belum terlihat oleh tim saya” mengutip dari salah satu unggahan pada media sosial Alexandra Askandar dengan tajuk #LearnFromTheExpert.

Ia percaya bahwa diskusi dan komunikasi dalam tim menjadi hal yang utama untuk mengantarkan organisasi ke pintu gerbang kesuksesan.

Di luar dari karir yang gemilang, Alexandra Askandar aktif dalam beberapa organisasi dan komunitas. Disela-sela kesibukannya, Beliau tetap aktif berorganisasi dalam Ikatan Alumni (ILUNI) FEB UI dan menjadi ketua umum untuk periode 2022–2024.

Sebagai Ketua Umum ILUNI FEB UI, Alexandra Askandar tak hanya mendorong terlaksananya program-program organisasi tetapi juga turut berpartisipasi pada acara yang diselenggarakan oleh organisasi.

Selain organisasi, Alexandra Askandar juga terlihat menyempatkan diri untuk tetap menyalurkan hobinya dalam berolahraga. Beberapa olahraga yang sering dilakukan oleh Alexandra Askandar, yaitu bersepeda, golf, dan lari marathon. Wah, tak heran Ia memiliki tubuh dan paras yang bugar karena gaya hidup yang sehat.

Dalam unggahannya di media sosial, Alexandra Askandar tak hanya berbagi cerita mengenai pekerjaan, organisasi, dan hobi. Beliau juga membagikan foto-foto lucu kucing peliharaannya, yang diberi nama Zuzu. Alexandra Askandar bercerita bahwa ia sering bermain bersama Zuzu selepas pulang kantor dan saat akhir pekan.