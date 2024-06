Curahkan Isi Hati untuk Calon Bayi, Via Vallen Ngaku Masih Sulit Mengontrol Kesedihan

ERA.id - Via Vallen mencurhakan isi hati untuk calon bayinya di acara Tingkeban atau tujuh bulanan kehamilan pada Senin (24/6/2024). Sang pedangdut berbicara dari hati ke hati kepada sang calon buah hati dengan awalan A.

Lewat unggahan akun Instagram story-nya, Via Vallen menyampaikan permintaan maaf kepada calon bayinya atas kekurangannya selama masa kehamilan. Terlebih lagi, ia masih berduka atas kepergian ayahnya.

Sebagai tambahan informasi, ayah Via Vallen, Muhammad Arifin meninggal dunia pada Sabtu (11/5/2024) sore. Arifin meninggal saat Via Vallen tengah hamil anak pertama. Ayah Via meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

"Dear Baby A, my little sunshine. Insyaallah sebentar lagi kita ketemu ya, nak. Maafkan kalau masih ada kekurangan Ami dan Abi dalam mendidik dan memperhatikanmu selama kamu di rahim," tulis Via Vallen.

Berikutnya, Via Vallen menyampaikan rasa sedih dan duka yang dirasakan dengan kepergian sang ayah untuk selamanya. Tetapi, ia dan suami selalu berusaha agar menjadi orangtua yang terbaik

"Hampir 2 bulan terakhir ini Ami belum bisa mengontrol perasaan Ami atas berpulangnya kakekmu. Tetapi tenang saja nak, Ami dan Abi selalu berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kehadiranmu," jelasnya.

Via Vallen dan Chevra juga seudah menyiapkan kamar yang nantinya bakal dijadikan sebagai tempat bermain untuk sang buah hati.

"Oh iya nak, kita sekarang lagi nyapin kamar main buat kamu loh yang ngerjain abimu sendiri. Dari ngecat dan detail - detail lainnya tapi kalo untuk dekor mendekor tetep amii aja yaaa hehee," kata Via Vallen.

Terakhir, Via berharap agar setelah lahir, buah hatinya merasakan kebahagiaan. Sebab, dirinya dan suami sudah maksimal memberikan hal terbaik untuk anaknya.

"Pokoknya kita siapin tempat ternyaman untuk kamu di sini dan kita berharap nantinya semoga kamu bisa bahagia terlahir menjadi bagian dari keluarga kecil kita. Kita ciptakan rumah yang nyaman dan penuh cinta bersama-sama." tambahnya.

Diketahui, Via Vallen baru saja menggelar mitoni 7 bulan kehamilannya di The Sun Hotel Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (21/6/2024) kemarin. Sang pedangdut terlihat menawan dengan baby bump yang sudah membesar. Acara ini juga berlangsung haru. Via Vallen terpantau sempat menangis sesenggukan, karena teringat dengan mendiang ayahnya.