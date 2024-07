Tak Sekadar Sayang, Raisa Ingatkan Pemelihara Kucing untuk Lakukan Hal Ini

ERA.id - Raisa mengungkapkan bahwa ia sudah suka memelihara kucing sejak masih kecil. Dalam memelihara kucing, menurut Raisa tak cukup hanya sekadar sayang saja.

Istri Hamish Daud itu mengatakan, memelihara kucing harus dilakukan secara totalitas. Ia mengingatkan untuk memberikan yang terbaik, karena kucing yang dipelihara menggantungkan hidup kepada majikannya.

“Aku sebagai pet lover dan pawrents merasa kalau kita punya binatang peliharaan nggak cukup cuma sayang saja. Tapi kita harus pintar juga memberikan yang terbaik karena hidup dia bergantung sama kita hampir seratus persen,” kata Raisa saat ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada Jumat (5/7/2024).

Bagi Raisa yang paling utama untuk diperhatikan untuk memelihara kucing adalah makanan yang diberikan. Makanan kucing harus memiliki nutrisi yang baik untuk tubuhnya.

“Salah satunya dengan memberikan makanan nutrisi terbaik, karena makanan itu salah satu yang paling utama. Jadi kita harus memilih makanan yang nutrisinya paling baik, cocok sama kebutuhan kucing kita, cocok dengan aktivitasnya, perilakunya dia. Kita harus tahu dan menyesuaikan makanannya biar kucing kita sehat,” jelasnya.

Tak hanya itu, Raisa juga mengingatkan agar kucing yang dipelihara diberikan ruang untuk bermain dan menghabiskan waktu bersama majikan. Ia menegaskan bahwa sebagai pemelihara harus bisa memberikan kebahagiaan pada kucingnya.

“Kasih dia ruangan untuk bermain, kasih dia cinta, kasih dia waktu. Pokoknya for the rest of their life, kamu harus bisa bikin dia bahagia, seperti dia juga bikin kamu bahagia,” pungkas Raisa.