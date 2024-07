Salshabilla Andriani dan Ibrahim Risyad Resmi Menikah

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Salshabilla Andriani dan Ibrahim Risyad. Keduanya sudah resmi menikah pada Minggu, 7 Juli 2024.

Kabar pernikahan pernikahan ini dibagikan langsung oleh Salshabilla dan Ibrahim lewat unggahan di akun Instagram masing-masing. Mereka mengunggah foto bahagia usai melakukan ijab kabul.

Pada foto pertama tampak Salshabilla dan Ibrahim yang berpose memamerkan cincin dan senyum bahagia terpancar di wajah mereka. Pada foto lainnya terlihat keduanya memamerkan buku nikah dan Ibrahim yang mencium kening Salshabilla.

Ibrahim dan Salshabilla juga menyematkan keterangan yang diambil dari ayat Alquran. Kemudian mereka menuliskan tanggal pernikahan dan tagar yang digunakann untuk memeriahkan acara spesial tersebut.

“Alhamdulillah 07.07.2024. #ShaForHim,” tulis keduanya.

Unggahan momen pernikahan Salshabilla Andriani dan Ibrahim Irsyad tersebut pun menuai perhatian, termasuk dari rekan para artis. Banyak yang mengucapkan selamat pada keduanya usai resmi menjadi suami istri.

“AKHIRNYAAAA,” komentar Prilly Latuconsina.

“Sosososo happy for you both, finally yaa,” kata Anggika Bolsterli.

“Masya Allah sayang. Samawa, saling belajar selamanya,” tambah Mona Ratuliu.