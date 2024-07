Marcell Darwin Ungkap Reaksi Orangtua saat Minta Izin untuk Mualaf

ERA.id - Marcell Darwin berbagi cerita awal mula ia ingin pindah agam dari Katolik ke Islam. Ia mengaku awal ingin mualaf tepat usai bangun tidur.

“Gue nggak tahu kenapa awalnya gue mau masuk Islam. Cuma tiba-tiba gue bangun tidur, nggak tahu kayak di dalam sini (hati) masuk Islam,” kata Marcell Darwin di YouTube Kasisolusi.

Menyadari ia ingin menjadi seorang mualaf, Marcell langsung menghubungi kekasihnya yang kini sudah menjadi istrinya, Nabila Faisal. Marcell mengatakan bahwa awalnya Nabila heran dengan keinginannya tersebut.

“Ya sudah gue langsung telepon istri gue yang waktu itu masih jadi pacar, gue bilang ‘sayang aku mau masuk Islam’. Terus dia bilang ‘kenapa tiba-tiba lu mau masuk Islam’,” tambahnya.

Kemudian Marcell Darwin juga menghubungi sang ibu dan meminta izin untuk menjadi seorang mualaf. Sang ibu memberikan reaksi santai, terlebih ibunya adalah seorang bule.

“Pas gue mualaf, gue bilang sama nyokap gue, gue mau mualaf. Nyokap gue santai saja, kayak ‘oh yaudah itu memang pilihan kamu’. Dan kakak gue juga mualaf by the way. Nyokap gue Jerman, bule, jadi santai saja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Marcell mengatakan bahwa yang mengenalkannya dengan seorang ustaz untuk membantunya mualaf adalah sang istri. Ia mengaku awal baca syahadat cukup terbata-bata

“Habis itu gue ke tempat dia, dia kenalin ke saudaranya, Ustaz Reza. Di situ gue mualaf baca syahadat. Itu pun gue terpatah-patah bacanya, susah banget,” pungkas Marcell Darwin.