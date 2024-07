Potret Justin Bieber Tampil di Upacara Pranikah Crazy Rich India

ERA.id - Justin Bieber baru-baru ini menghebohkan jagat maya setelah dia mengunggah potret dirinya tampil di upacara pranikah Anant Ambani dan Radhika Merchant.

Anant Ambani dan Radhika Merchant merupakan salah satu konglomerat asal India, atau lebih dikenal sebagai Crazy Rich India.

Di unggagan itu, pelantun "Never Say Never" itu mengunggah beberapa foto dirinya bersama kedua mempelai saat Upacara Sangeet atau upacara pranikah.

Justin Bieber (Instagram /@Justinbieber)

Tidak hanya itu, Bieber juga mengunggah video saat dirinya tampil di depan keluarga dan kolega kedua mempelai.

Dalam salah satu unggahannya, Bieber terlihat santai dengan mengenakan kaus tanpa lengan berwarna putih dan topi baseball hitam serta berpose bersama Anant-Radhika.

Sementara Radhika terlihat menawan dalam balutan sari (pakaian tradisional India) berwarna metalik, dan Anant tampil necis dalam balutan busana berwarna merah.

Potret Justin Bieber di upacara pranikah Crazy Rich India (Instagram/@justinbieber)

Di unggahan lainnya, Bieber terlihat akrab dengan Anant dan tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Unggahan Bieber pun telah viral dan disukai oleh tiga juta orang.

Menariknya, upacara Sangeet Anant-Radhika juga dihadiri oleh deretan bintang Bollywood ternama. Mulai dari Shah Rukh Khan, Salman Khan, MS Dhoni, dan lainnya.

Nantinya, pernikahan Anant-Radhika akan digelar di Jio World Convention Center Mumbai, India pada 12 Juli 2024. Menurut ANI, seperti dikutip The Economic Times, upacara pernikahan utama akan dimulai pada hari Jumat (12/7) dan diakhiri dengan resepsi megah pada Minggu (14/7).

Penampilan Justin Bieber di upacara pranikah Crazy Rich India (Instagram/@justinbieber)

Sementara itu, kehadiran Bieber di acara tersebut cukup mengejutkan publik mengingat "kocek manggung" yang dikeluarkan terbilang fantastis. Menurut laporan Outlook India, Bieber dibayar sebesar 10 juta dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp162 miliar untuk penampilannya.

Dia menghibur tamu undangan dengan menyanyikan sejumlah lagu hit miliknya, seperti "Sorry", "What Do You Mean?", "Peaches", "Baby", dan lainnya.

Penampilan Justin Bieber di upacara Sangeet Anant-Radhika menjadi kali kedua kunjungan bintang pop itu ke India. Pada tahun 2017, Bieber tampil untuk pertama kalinya di India dalam konser tunggalnya.

Pada 2022, seharusnya Bieber mengadakan konser tunggalnya lagi di India. Namun, rencana itu batal karena masalah kesehatan yang dialaminya.

Kini, Bieber dan sang istri tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka.