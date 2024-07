Disney Garap Sekuel "The Devil Wears Prada", Gandeng Penulis Naskah Asli

ERA.id - Disney akan membuat sekuel dari film drama komedi "The Devil Wears Prada" yang tayang pada 2006 silam. Penulis naskah asli film tersebut, Aline Brosh McKenna, kembali ditunjuk untuk menulis skrip sekuelnya.

McKenna merupakan penulis-produser veteran yang sebelumnya juga telah menulis naskah film seperti "Annie", "We Bought a Zoo", dan "27 Dresses".

Dilansir dari laman Deadline, Senin (8/7/2024), berita ini telah telah dikonfirmasi, tetapi perwakilan studio menolak berkomentar. Sutradara film asli, David Frankel, sedang dalam pembicaraan untuk kembali. Begitu pula produser asli Wendy Finerman.

Belum diketahui pasti apakah para pemain asli, yakni Anne Hathaway, Meryl Streep, dan Emily Blunt akan kembali membintangi sekuel ini. Dalam wawancara dengan E! News beberapa bulan lalu, Hathaway pernah membuat pernyataan skeptis bahwa kelanjutan cerita film ini mungkin tidak akan terjadi.

"The Devil Wears Prada" diadaptasi dari novel Lauren Weisberger tahun 2003 dengan judul yang sama. Ceritanya mengikuti Andy Sachs (Hathaway), seorang lulusan jurnalisme yang pindah ke New York City dan mendapatkan pekerjaan sebagai asisten junior bersama Emily (Emily Blunt) untuk Miranda Priestly (Streep), pemimpin redaksi majalah mode papan atas.

Andy awalnya berjuang dengan lingkungan yang penuh tekanan dan tuntutan Miranda yang tak habis-habis. Secara bertahap ia mampu beradaptasi dan mendapatkan kepercayaan diri. Saat ia menjadi lebih terlibat dalam pekerjaannya, ia menghadapi tantangan pribadi, termasuk hubungan yang tegang dengan pacarnya, Nate (Adrian Grenier), dan dilema etika tentang nilai-nilai industri mode.

Melalui film ini, Streep mendapatkan sebuah penghargaan Golden Globe dan nominasi Academy Award.