Naskah Pirates of the Caribbean 6 Terlalu Aneh, Penulis Ngaku Minder Ditolak Disney

ERA.id - Penulis sekaligus sutradara Craig Mazin mengungkap fakta mengejutkan terkait film Pirates of the Caribbean 6. Craig mengatakan naskah Pirates of the Caribbean 6 terlalu aneh.

Kepada Los Angeles Times, Craig Mazine mengungkap bahwa naskah dari film reboot yang akan dimainkan oleh Margot Robbie itu sangat aneh. Ia bahkan kurang percaya diri dengan naskah yang sudah disiapkan dan tidak yakin Disney akan tertarik untuk membelinya.

"Kami mengajukannya dan berpikir tidak mungkin mereka membelinya, itu terlalu aneh," kata Craig Mazin.

Meski sempat minder dan tidak yakin Disney tertarik untuk membeli, perusahaan itu justru memberi respons sebaliknya. Namun sayangnya pemogokan terjadi sehigga banyak pelaku seni menunggu kelanjutan dari hal tersebut.

"Dan mereka melakukannya! Dan kemudian dia menulis naskah yang fantastis dan pemogokan terjadi dan semua orang menunggu," ujarnya.

Margot Robbie mengatakan kepada Vanity Fair November lalu bahwa filmnya, yang ditulis oleh penulis Birds of Prey, Christina Hodson, telah dibatalkan.

"Kami punya ide tersebut dan kami mengembangkannya beberapa waktu yang lalu, agar lebih banyak dipimpin oleh perempuan, tidak sepenuhnya dipimpin oleh perempuan, namun hanya jenis cerita yang berbeda yang menurut kami akan sangat keren. Tapi saya rasa mereka tidak mau melakukannya," kata Robbie saat itu.

Produser waralaba Pirates, Jerry Bruckheimer lantas klarifikasi pernyataan dari bintang Barbie itu. Jerry mengatakan bahwa naskah Pirates versi Margot Robbie akan muncul saat waktu yang tepat.

Jerry mengaatakan proyek itu tidak sepenuhnya terhenti. Justru, kata Jerry, Disney memprioritaskan naskah Craig Mazine dan Ted Elliott.

Sayangnya plot untuk Pirates of the Caribbean 6 sejauh ini masih dirahasiakan. Begitu pula dengan isu yang menyebut kemungkinan Johnny Depp muncul kembali sebagai Jack Sparrow.

Film Pirates of the Caribbean, yang semuanya dibintangi oleh Johnny Depp meraup 1,5 miliar dolar AS untuk pasar domestik dan 3,07 miliar dolar AS untuk internasional.

Total pendapatan untuk film Pirates terakhir, Dead Men Tell No Tales tahun 2017 mencapai 172 juta dolar AS, sementara pasar luar negeri menghasilkan 622 juta dolar AS. Kelima film Pirates telah meraup lebih dari 650 juta dolar AS di seluruh dunia.