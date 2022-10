Ed dan Lorraine Warren Sebentar Lagi Beraksi Lewat 'The Conjuring 4', Filmnya sedang Digarap

ERA.id - Film sekuel bergenre horor yang sudah ke tahap "The Conjuring 4", sedang digarap dan melibatkan David Leslie Johnson-McGoldrick sebagai penulisnya, dilansir The Hollywood Reporter, Senin (24/10/2022).



Johnson-McGoldrick telah menjadi bagian dari jagat "Conjuring". Dia telah menulis untuk "The Conjuring 2" dan "The Conjuring: The Devil Made Me Do It".



Film terakhir "Conjuring" mendapat pembukaan besar di box office sehingga waralaba tersebut menghasilkan total 2 miliar dolar di seluruh dunia.



James Wan dan Peter Safran kembali menjadi produser. Ini adalah tim di balik setiap film jagat "Conjuring", termasuk "The Nun 2" yang saat ini sedang syuting di Prancis.



Film-film "Conjuring" didasarkan pada file kasus kehidupan nyata dari penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren, meski kasus pasti untuk angsuran baru masih dirahasiakan.



Patrick Wilson dan Vera Farmiga telah memerankan Warrens dalam tiga film sebelumnya, serta dalam spin-off "Annabelle Comes Home". Duo pemain ini diharapkan mengulangi peran mereka, meski belum ada kesepakatan yang dibuat saat ini.



Film "Conjuring" dirilis pada musim panas 2013 sebagai taktik melawan film-film besar.



Langkah itu cukup berhasil, karena akhirnya menghasilkan 320 juta dolar di seluruh dunia dengan anggaran 20 juta dan menjadikan sebagai salah satu film horor paling menguntungkan dalam sejarah dan melahirkan waralaba berikutnya.



Johnson-McGoldrick memiliki sejarah panjang dengan Warner Bros., sejak menulis naskah untuk film horor tahun 2009 "Orphan". Dia kemudian menulis "Red Riding Hood" dan "Wrath of the Titans" untuk studio tersebut.



Baru-baru ini Johnson-McGoldrick mengerjakan "Aquaman" milik Warners, yang menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar, dan menulis sekuelnya, "Aquaman and the Lost Kingdom", yang akan dibuka pada Desember 2023.



Warner jelas menyukai potongan karyanya, oleh karena itu dia kembali dipekerjakan untuk menulis naskah sekuel "Flash".