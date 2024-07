Sibuk Sekolah dan Berkarier, Neona Ayu Ungkap Cara untuk Menampilkan Versi Terbaik Dirinya

ERA.id - Neona Ayu merupakan salah satu selebritas remaja yang memiliki banyak kesibukan, baik akademik maupun di luar akademik. Ia mengaku cukup tertantang untuk menyeimbangkan waktu antara sekolah dan karier.

“Salah satunya karena aku masih seorang murid, aku juga baru mau masuk SMA, jadi kadang susah ngeimbangan sekolah dan karier aku. Kadang kita dapat tawaran jobnya weekdays, kan ganggu waktu sekolah. Problem lainnya di anak usia aku insecurities itu juga ada, anxiety juga ada,” ungkap Neona Ayu saat ditemui di Eureka Fest 2024 by Emina di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/7/2024).

Meski demikian, Neona mengaku selalu berusaha untuk menampilkan versi terbaik dirinya di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang ia lakukan adalah dengan fokus terhadap dirinya sendiri.

“Cara aku untuk jadi the best version of myself itu, aku fokus sama diri aku sendiri,” tuturnya.

Untuk fokus terhadap dirinya, Neona sering melakukan perawatan pada tubuhnya, terutama kulit. Ia selalu menggunakan skin care setiap harinya agar kulit tetap terawat.

“Cara aku untuk fokus sama diri sendiri itu banyak ya, aku self care, aku juga perawatan. Salah satunya dengan pakai skin care gitu, pakai Emina,” jelasnya.

Selain merawat kulit, adik Naura Ayu ini juga mengatakan bahwa mencintai diri sendiri juga penting untuk menampilkan yang terbaik. Dengan melakukan berbagai hal tersebut, Neona merasa lebih percaya diri pada setiap penampilannya.

“Selain merawat diri kita, ya love yourself sih. Pastinya ini bikin aku lebih percaya diri secara mentally dan physically, dan juga jadi lebih punya mindset yang lebih positif lagi,” pungkas Neona Ayu.