Jadi Pengalaman Pertama, Cerita Neona Rilis Mini Album

ERA.id - Talenta-talenta musisi muda di Indonesia memang tidak ada habisnya. Banyak sekali karya-karya terbaik dilahirkan dari musisi muda ini, yang akhirnya menambah warna untuk industri musik di Indonesia.

Neona merupakan salah satu musisi yang juga memberikan warna tersendiri di dunia musik dengan bakat musik dan menarinya. Berangkat dari musisi cilik, Neona seolah memantapkan langkah dan siap untuk lebih serius merilis karyanya lewat sebuah mini album terbaru bertajuk “Pretty Girl Rock” dengan focus track dengan judul yang sama.

Bercerita tentang proses pembuatannya, Neona bersyukur bisa ikut langsung dalam proses pembuatan lagu-lagu di mini album ini termasuk proses penulisan lagunya. Dia bahkan sampai membuat workshop khusus untuk menulis lagu-lagu tersebut, hal yang pertama kali ia lakukan sebagai musisi.

Workshop dilakukan selama lima hari dan dibantu oleh Tatsuro Miller produser asal Malaysia dan Simhala Avadana A&R Trinty Optima Production, Neona mencurahkan apa yang dia ingin utarakan lewat lagu-lagunya. Dia juga mengaku sebagian besar dari inspirasi lagu-lagu di mini album ini berdasarkan dari kisah pribadinya selain juga dari cerita sahabat terdekatnya yang memiliki unsur love life di dalamnya.

“Menyenangkan sih kolaborasi bersama Neona ini,” ungkap Simhala Avadana yang juga terlibat langsung dalam proses pembuatannya. “Di umur yang masih sangat muda, dia banyak banget menyumbangkan ide dan dia bahkan tahu apa yang dia mau, in terms of lyrics, beats, dan lain sebagainya. Jadi, mengerjakan album ini sangat fun,” lanjutnya.

Tidak berhenti disitu saja, sebagai langkah menuju perilisan mini albumnya, Neona juga sempat mengadakan Dance Camp pada tanggal 28, 29, 30 Juni 2024 silam dimana sebelumnya dirinya mengaudisi dancer-dancer secara online. Para peserta diwajibkan untuk mengunggah video mereka melakukan koreografi lagu "Yes You Do, No I Don’t" di TikTok atau Instagram. Setelahnya, terpilihlah sepuluh dancers yang keseluruhan seleksinya dilakukan langsung oleh Neona dan sang Ibu, Nola. Sepuluh dancers tersebut bahkan ada pula yang berasal dari luar Jakarta, yaitu Bandung, Jogja, Kebumen bahkan Pontianak.

“Dance camp-nya seru banget, senang bisa bertemu dan dibantu oleh teman teman dancer yang keren banget,” kata Neona menceritakan proses Dance Camp yang dia adakan.

“Dancer yang aku pilih secara online juga bisa melakukan koreografinya dengan baik banget walaupun hanya latihan dalam dua hari dan menjadi pengalaman yang memorable untuk aku,” lanjut musisi yang kini telah berusia 15 tahun ini.

Diadakan di Salihara Art, dua hari pertama, peserta digembleng untuk mempelajari koreografi dari dua lagu baru Neona dari dua koreografer yang berbeda yaitu "Pretty Girl Rock" oleh Brandon Lil Hero dan "Y So Serious?" oleh Ufa Sofura. Yang special-nya lagi, di hari terakhir, oleh PH Euis Studio, dancer yang telah melewati proses penggemblengan tersebut ikut produksi dua music video dari pagi hingga senja.

"Awalnya aku tidak pede diikutsertakan dalam proses penulisan lagu, namun bersama Tatsuro dan Om Mhala, setelah mendengarkan hasilnya, aku bangga dengan diri aku sendiri, dan aku sangat puas akan hasilnya, aku berharap pesan-pesan dari lagu ini tersampaikan dengan baik, dan yang mendengarkan enjoy,” tutup Neona.

Selain itu, Simhala Avadana juga berharap bahwa album ini bisa jadi starting point Neona untuk menjadi penyanyi yang mumpuni untuk terus berkembang.