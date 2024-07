Erina Gudono Diterima S2 di University of Pennysylvania, Berapa Biaya Kuliahnya?

ERA.id - Kabar bahagia datang dari Erina Gudono. Istri Kaesang Pangarep diterima di program S2 di University of Pennysylvania. Erina Gudono meraih beasiswa S2 Master of Science di Fakultas Social Policy and Practice.

Lewat Instagram pribadinya, Kaesang Pangarep mengungkapkan rasa bangganya dengan sang istri yang diterima di kampus bergengsi di dunia. Perlu diketahui, University of Pennsylvania adalah kampus dari pendiri Tesla, dan mantan presiden AS Donald Trump.

"Adekku sayang tercinta. Mas sangat bangga dan bahagia awal tahun ini adek diterima di School of Social & Practice di University of Pennsylvania, kampus ivy league tempat tokoh2 seperti Elon Musk, Warren Buffett, Donald Trump pernah sekolah," tulis Kaesang di Instagram @kaesangp.

Erina Gudono memiliki pengalaman, pengetahuan dan minatnya yang tinggi di isu pendidikan dan kesejahteraan sosial. Hingga akhirnya, Erina berhasil diterima di program magister dan akan memulai studi pada Agustus 2024.

Erina Gudono diterima di University of Pennsylvania (Instgaram / @Erinagudono)

"Ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan ketekunanmu selama ini. Adek telah membuktikan bahwa nggak ada yang nggak mungkin kalau kita berusaha dengan sepenuh hati," katanya.

"Terima kasih udah memantapkan pilihan di UPenn karena programnya lebih fleksibel untuk adek yang lagi hamil, dari opsi yang sebelumnya diterima juga di Columbia University di Master Public Administration & Master Social Work," tambahnya.

Putra bungsu Presiden Jokowi ini mengatakan perjalanan Erina Gudono untuk diterima studi di Amerika dijalani dengan penuh rintangan.

Dalam proses persiapan pendaftaran S2, Erina belajar secara mandiri untuk tes Bahasa Inggris IELTS, les akademik GMAT, dan membaca berbagai jurnal serta berita isu internasional selama lebih dari 6 bulan.

"Perjalanan ini mungkin nggak akan mudah, tetapi mas yakin adek akan melalui setiap tantangan dengan penuh semangat dan keberanian. Mas akan selalu mendukungmu, memberikan semangat, dan berdiri di sampingmu dalam setiap langkah belajar mulai Agustus ini," paparnya.

"Selamat atas pencapaianmu yang luar biasa ini. Mas mencintaimu dan nggak sabar melihat segala hal hebat yang akan adek capai di masa depan. Semoga ketika si kecil sudah hadir, kita bisa bawa dia untuk melihat ibunya wisuda sambil melihat kota Pennsylvania, tempat dimana ibunya lahir," tambahnya.

Lantas berapa biaya kuliah S2 di University of Pennysylvania?

Dilansir dari laman Student Registration & Financial Services, biaya kuliah di University of Pennysylvania dimulai dari Rp1,2 miliar untuk beasiswa jika tinggal bersama keluarga. Sementara, penerima beasiswa yang tinggal di kampus harus membayar Rp1,5 miliar.