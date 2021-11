Kompak Rayakan Ultah Anak, Rachel Vennya dan Niko Al Hakim Didoakan Rujuk: Bissmillah Rujuk

ERA.id - Rachel Vennya dan Niko Al Hakim terlihat kompak dan bersatu merayakan hari ulang tahun anaknya yang kedua, Aurorae Chava Al Hakim. Kekompakan mereka menuai sorotan hingga didoakan kembali rujuk.

Lewat laman Instagram milik Niko Al Hakim, ayah dua anak membagikan momen kebersamaannya dengan Rachel Vennya dan kedua anakny, Xabiru dan Chava. Momen tersebut diambil saat perayaan ulang tahun putrinya yang genap berusia dua tahun.

“Chava’s day #FamForever,” tulis Okin dengan emoji hati merah.

Dalam postingan yang dibagikan Okin, sedikitnya ada lima foto yang memperlihatkan kebersamaannya dengan Rachel Vennya serta kedua anaknya. Terlihat di foto pertama menunjukkan Okin berfoto bersama kedua anaknya serta mantan istrinya, Rachel Vennya. Dalam foto itu terlihat ada sedikit jarak yang memisahkan antara Okin dengan Rachel.

Lalu, ada foto saat Chava menyuapi kue ke Okin, Rachel, dan Xabiru secara bergantian. Dan yang terakhir nampak foto Chava yang sedang dikecup oleh Xabiru.

Selain memperlihatkan kebersamaan dengan mantan istrinya, ada sedikit hal yang berbeda dari perayaan ulang tahun anak-anak mereka. Di mana biasanya Rachel dan Okin selalu kompak memakai kostum sesuai dengan tema yang ditentukan.

Tahun lalau misalnya, saat Rachel dan Okin masih menjadi sepasang suami istri, mereka memilih tema Monster Inc di ulang tahun Chava yang pertama. Saat itu Okin dan Rachel kompak memakai jaket berwarna biru. Meski pun banyak hal yang berbeda di perayaan ulang tahun anaknya, banyak netizen yang tetap mendoakan agar mereka bisa kembali rujuk.

“Semoga aja balikan ya,” kata @dindun****.

“Bissmillah rujuk,” tulis @rikh***.

“Akhirnya berharap bersatu kembali,” kata @megatrisn*******.

“Aura buna (Rachel) bersinar & keliatan tambah cantik banget kalau deketan sm ayah Okin,” ucap @maira_putriang******.

“I hope buna and ayah are back together forever,” kata @alif****.

“INSYALLAH RUJUK,” tulis @adelia.mar****.

Tag: Rachel Vennya rachel vennya didoakan rujuk rachel vennya dan okin didoakan rujuk