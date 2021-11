Usai Dikecam Nirina Zubir, TV ONE Akhirnya Buat Surat Permohonan Maaf: Memenuhi Kaidah Pemberitaan

ERA.id - Nirina Zubir meluapkan kemarahannya dengan pihak salah satu televisi swasta, TV ONE. Ia merasa telah dijebak saat diundang tampil live acara TV ONE pada Kamis (18/11/2021). Nirina Zubir kecewa dan menuntut permintaan maaf dari pihak TV ONE.



Mengetahui hal itu, pihak TV ONE akhirnya buka suara soal protes Nirina Zubir yang diluapkan di Instagram Stories-nya. Pihak TV ONE menanggapi protes Nirina Zubir saat ditampilkan kuasa hukum Riri, bukannya BKN seperti dijanjikan pada awalnya.

Permohonan maaf TV ONE (Foto: Instagram/@tvonenews)

"Saya Eduardus Karel Dewanto, Penanggung jawab Program Apa Kabar Indonesia Malam dan Tim, menanggapi ketidaknyamanan Mbak Nirina Zubir, saat berdialog di tvOne dengan judul 'Rumah Ditilap Mafia Tanah, Nirina Menguggat'," bunyi surat permohonan maaf yang diunggah di Instagram @tvonenews

Permohonan maaf TV ONE (Foto: Instagram/@tvonenews)

Pihak TV ONE menegaskan bahwa tim tidak bermaksud menjebak bintang film Paranoia itu. Pihak TV ONE merasa kehadiran pengacara tersangka dalam sesi wawancara itu karena memenuhi kaidah pemberitaan.



"Sama sekali tvOne tidak bermaksud menjebak, seperti disampaikan Mbak Nirina dengan menghadirkan pengacara tersangka Riri. Semata mata, kehadiran pengacara tersangka tersebut untuk memenuhi kaidah pemberitaan yang seimbang dan menghormati asas praduga tak bersalah," tulisnya.



Tag: Nirina Zubir ART Nirina Zubir tv one mafia tanah