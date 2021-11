Singgung Soal Tanggapan TV One Akan Kekecewaannya, Nirina Zubir: Ini Permohonan Maaf Bukan?

ERA.id - Meski sudah mendapatkan klarifikasi dan permohonan maaf dari pihak TV ONE yang membuatnya merasa terjebak saat ia tampil di satu acara, Nirina tampaknya masih belum puas. Lewat unggahan Instagram Storiesnya, Nirina mengunggah klarifikasi TV ONE dan mempertanyakan hal itu.



Nirina mempertanyakan pernyataan TV ONE yang tampaknya bukanlah permohonan maaf, melainkan klarifikasi serta penjelasan akan kronologi kejadian tersebut.



"Mau nanya deh teman2, ini tuh namanya apa ya? Ini permohonan maaf bukan sih?" tulis Nirina, pada Jumat (19/11/2021).



Postingan Nirina Zubir (Instagram Stories)





Lebih lanjut, Nirina yang tampaknya sudah lelah akan hal ini memilih untuk membiarkan saja. Ia mengaku saat ini fokusny adalah permasalahan mafia tanah yang dialami oleh mendiang ibunya.



"Udah lah ya, cuekkin aja. Cukup tau aja deh, yg penting sekarang main goalnya adalah #mafiatanah. Tetap jaga fokus, kerikil ditepis aja. #kawalterus," pungkas Nirina Zubir.



Sebelumnya, TV ONE menyebut bahwa mereka tidak ada niatan untuk menjebak Nirina. Mereka menyampaikan kehadiran pengacara tersangka, yakni ARTnya Riri yang melakukan pergantian nama surat tanah ibunya merupakan bentuk keseimbangan berita semata.



"Sama sekali tvOne tidak bermaksud menjebak, seperti disampaikan Mbak Nirina dengan menghadirkan pengacara tersangka Riri. Semata mata, kehadiran pengacara tersangka tersebut untuk memenuhi kaidah pemberitaan yang seimbang dan menghormatin asas praduga tak bersalah," pernyataan TV ONE.

