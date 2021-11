Jessica Iskandar Dituding Hamil Duluan, Sang Kakak Langsung Bereaksi Keras

ERA.id - Jessica Iskandar kini tengah menuai sorotan publik usai mengunggah foto USG dan foto dirinya memamerkan baby bump, yang memamerkan perutnya yang sudah membesar meski kehamilannya baru diumumkan. Banyak warganet yang menuding bahwa Jessica sudah hamil duluan sebelum menikah dengan Vincent Verhaag.



Mengenai tudingan tersebut, sang kakak, Erick Iskandar memberikan responsnya. Ia menyampaikan bahwa kehamilan Jessica memang sudah direncanakan dan diinginkannya sejak lama.



"Aku bilang sama dia, you plan your life. What do you want? Lu mau punya anak? Punya anak. Lu kan sudah umur berapa nih, apa yang dia alami sekarang itu based on her plan," ujar Erick, saat tampil di kanal YouTube Melaney Ricardo.



Tag: jessica iskandar Vincent Verhaag Erick Iskandar