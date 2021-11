Menyesal 'Rampok' Kehidupan Pribadi Pangeran Harry di Masa Lalu, Pria Ini Minta Maaf

ERA.id - Seorang penyidik swasta bernama Gavin Burrows meminta maaf kepada Pangeran Harry atas perbuatannya di masa lalu. Burrows menyebut dirinya menjadi salah satu perampok kehidupan normal Pangeran Harry di masa lalu.

Bersama dengan BBC dalam dokumenter berjudul The Princess and the Press, Burrows mengatakan bahwa dia menjadi salah satu dari kelompok yang merampas masa remaja Pangeran Harry.



"Saya pada dasarnya adalah bagian dari sekelompok orang yang merampas masa remajanya yang normal," kata Burrows, dikutip BBC, Rabu (24/11/2021).



Lalu, kata Burrows, budaya kejam di beberapa bagian media selama awal 2000-an terjadi dan menimpa kehidupan Harry dan William. Di mana saat itu dia bekerja untuk News of the World yang sekarang sudah tutup pada tahun 2000.



