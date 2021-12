Susah Payah Berjuang Kuliah, Prilly Latuconsina Raih Gelar Sarjana sebagai Lulusan Terbaik

ERA.id - Prilly Latuconsina baru saja berbahagia akhirnya meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), pada Senin (6/12/2021). Hal yang membanggakan, Prilly meraih gelar sarjana dengan menjadi lulusan terbarik di prodi tersebut.



Atas pencapaiannya ini, Prilly pun mengucap syukur dan merasa haru bisa mendapatkan hasil yang di luar dugaannya. Ia merasa waktu yang dihabiskannya begadang untuk mengerjakan tugas kuliah terbayarkan dengan penghargaan yang ia dapatkan saat ini.





"Ini di luar dugaan bahwa waktu tidur malam yang kurang itu membawaku ke penghargaan 'Best of the Best Graduate'," tulis Prilly di akun Instagramnya.



