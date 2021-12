Boy William Sebut Anaknya Boneka, Ivan Gunawan Ngegas: It's A Baby!

ERA.id - Belum lama ini, Ivan Gunawan menghebohkan publik dengan mengumumkan memiliki dua anak bernama Miracle dan Marvel, yang nyatanya adalah boneka dianggap seperti bayi. Boy William yang merasa penasaran akan anak Ivan pun mengunjungi dan melihat secara langsung.



Boy William merasa bingung dengan perilaku artis yang biasa disapa Igun itu menganggap boneka sebagai bayi manusia. Ia menanyakan apakah Igun sudah kehilangan akal sehat, seperti yang juga ditanyakan oleh publik.



"Have you lost your mind (Apakah kamu kehilangan akalmu)?" tanya Boy, dilansir dari kanal YouTubenya.



