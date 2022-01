Film Animasi Ron's Gone Wrong Tayang, Persahabatan Unik Antara Manusia dengan Perangkat Digital

ERA.id - The 20th Century Studios dan Locksmith Animation merilis “Ron’s Gone Wrong” yang tayang di bioskop Indonesia untuk menemani tahun baru 2022.



Dikutip dari Antara, Sabtu (1/1/2021), film ini berkisah tentang persahabatan unik dan penuh haru antara Barney, seorang siswa sekolah menengah pertama, dan Ron, sebuah perangkat digital yang dapat berjalan dan berbicara.



“Ron's Gone Wrong” menampilkan suara Zach Galifianakis sebagai Ron, Jack Dylan Grazer sebagai Barney, serta disutradarai oleh Jean-Philippe Vine, Sarah Smith, dan Octavia Rodriguez.



