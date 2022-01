Adu Romantis Taqy Malik vs Greivance Lumoindong ke Salmafina, Kamu Suka yang Mana?

ERA.id - Saat ini, selebgram Salmafina Sunan disoroti karena menjalin hubungan dengan Greivance Lumoindong, anak pendeta Gilbert Lumoindong.

Tak jarang, mantan istri Taqy Malik ini membagikan momen mesranya dengan Greivance.

Sebelum dengan Greivance, putri Sunan Kalijaga ini merupakan mantan istri pendakwah yakni Taqy Malik. Keduanya menikah pada September 2018.

Tak lama setelahnya, Salmafina ditalak Taqy lewat sambungan telepon.

Meski begitu, mereka sempat memamerkan momen mesra dengan caption yang sangat mesra.

Berikut adu momen romantis Salmafina dengan Taqy Malik vs Salmafina dengan Greivance Lumoindong.

1. Taqy Malik berjanji membimbing Salmafina Sunan

Taqy Malik dan Salmafina Sunan (Foto: Instagram/@salmafina_taqymalik)

Taqy sempat membagikan momen romantis dengan Salmafina Sunan dengan foto pernikahan. Kala itu, pria berusia 24 tahun ini berjanji akan membimbing Salmafina Sunan sampai ke surga.

Sayangnya, itu hanya sebuah caption dan pernikahan mereka hanya bertahan beberapa bulan saja.



"Aku janji akan bimbing kamu ke surga nya Allah sampai ajal menjemput kita @salmafinasunan," tulis Taqy Malik.

2. Pengumuman Greivance Lumoindong berpacaran dengan Salmafina Sunan

Salmafina Sunan dan Greivance Lumoindong (Foto: Instagram/@salmafinasunan)

Salmafina dan Greivance berani go public di media sosial pada Desember 2021. Foto dan video saat berkencan dengan Grei kerap dia unggah di media sosial.

Unggahan ini merupakan pertama kalinya diunggah di feed mereka dan pengumuman bahwa keduanya sudah resmi berpacaran.



"Dari 'membalas ceritamu' menjadi 'bagian dari ceritaku'. Jadi siapa nih kira-kira yang membuat langkah pertama?" tulisnya.

3. Taqy tak perduli masa lalu Salmafina Sunan

Taqy Malik dan Salmafina Sunan (Foto: Instagram/@taqysalma.fans)

Sembari membagikan momen mesra dengan Salmafina, Taqy mengaku tak perduli masa lalu mantan istrinya itu. Ia mengingatkan kembali bahwa Sang Pencipta selalu ada di samping umatnya.



4. Greivance Lumoindong berikan alkitab untuk Salmafina Sunan

Salmafina Sunan dan Greivance Lumoindong (Foto: Instagram/@salmafinasunan)

Grei memberikan hadiah berupa alkitab untuk Salmafina Sunan. Tentu saja, Salma langsung 'meleleh' dan terharu dengan pemberian hadiah dari pacarnya. Lewat Instagram Stories-nya, ia mengaku memang membutuhkan alkitab.



Dalam alkitab itu, Grei memberikan pesan manis untuk Salmafina Sunan. Dalam awalan kalimatnya berbunyi "Diberikan kepada: Salmafina (Lilis) dari Greivance 'handsome' Lumoindong,".



Lalu, Grei menuliskan kalimat manis untuk sang pujaan hati. Menurutnya, Salmafina adalah salah perempuan paling kuat, bijaksana dan luar biasa yang pernah dikenalnya. Ia berharap Salma tetap bertumbuh dalam keyakinannya.



"To one of the most strong, wise and amazing Lady I know, Salma (Lilis). Stay strong and keep growing in Christ. (Untuk salah satu wanita terkuat, paling bijaksana, dan luar biasa yang pernah aku kenal. Tetap kuat dan selalu bertumbuh dalam Kristus)," tulisnya.

Tag: Salmafina Sunan Taqy Malik Salmafina Sunan Pindah Agama Greivance Lumoindong