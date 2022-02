Selain Dicekik, Shannon Wong, Pacar Adik Verrel Bramasta Ngaku Jadi 12 Tahun Korban KDRT Hingga Dipaksa Kerja

ERA.id - Media sosial tengah dihebohkan dengan unggahan terbaru dari selebgram Shannon Wong. Kekasih dari adik Verrel Bramasta, Athalla Naufal ini membagikan video yang terlihat ayahnya mencekik lehernya. Shannon juga memperlihatkan tangannya yang memar akibat di KDRT oleh ayahnya.



Lewat caption Instagram pribadinya, ia mengaku mengalami mental trichotillomania disorder dan self harm akibat dari kekerasan yang dia alami sejak kelas 1 SD. Ia mengaku hal yang terjadi dimedia sosial hanyalah rekayasa semata.



"Maaf ya aku udah gabisa seaktif dulu, update banyak di social media dikarenakan kondisi aku saat ini. Aku udah mengalami physical and verbal abuse selama 12 tahun, yang selama ini kalian liat di social media itu rekayasa. Selain itu aku mengalami depression, anxiety, trichotillomania disorder, self harm sejak kelas 1 SD," tulisnya.

Shannon Wong (Foto: Instagram/@shannonnwong)

Lebih lanjut, Shannon mengaku dirinya baru berani membagikan pengalaman buruknya ini karena rasa takutnya tinggi. Namun, kini ia sudah memberanikan diri untuk speak up dimedia sosial.



Shannon Wong (Foto: Instagram/@shannonnwong)





"Sedangkan most of the time sebelum aku mengambil foto atau video, aku harus mengahadapi kekerasan dalam rumah tangga. Sebenernya aku benci banget harus pura-pura baik-baik aja tetapi itu pilihan satu-satunya untuk jalani ini semua," lanjutnya.



Shannon menegaskan bahwa video yang dibagikan adalah nyata dari perbuatan KDRT dilakukan ayahnya. Ia meminta doa dan dukungan dari sahabat hingga netizen.



"Video diatas ini bukti nyata dimana orang tua aku melakukan physical dan verbal abuse terhadap aku. Aku hanya minta doa dan support kalian untuk ini semua," tutupnya.



Unggahan itu mendapatkan respon dari rekan sesama publik figur. Mereka memberikan semangat untuk Shannon Wong agar kuat menghadapi berbagai cobaan, seperti perlakuan KDRT dilakukan ayahnya.



"Semangat Shannon!!!!," tulis Fadly Faisal

"Shannon, kamu kuat cantik i love you," kata Valendza Wijaya

"Shannon cantik, yang kuat ya sayang," ungkap Elizabeth Angela Lorenza

Tag: Athalla Naufal Verrel Bramasta Shannon Wong