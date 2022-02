Posting Foto Bersama Pria Misterius, Unggahan Febby Rastanty Heboh Bikin Netizen: Jourdy Pranata Bukan?

ERA.id - Artis peran Febby Rastanty mendadak jadi perbincangan publik usai membagikan foto bersama seorang pria misterius. Foto itu dia bagikan lewat akun Instagram pribadinya beberapa hari lalu.



Dalam unggahan yang dibagikan Febby, mantan personel BLINK itu terlihat menyandarkan kepalanya ke seorang pria misterius. Febby bahkan menulis keterangan yang menyebut pria itu adalah orang nomor satunya.



"Hi my #1," tulis Febby dengan emoji hati.







Sementara itu, Jourdy Pranata sendiri sempat membagikan foto tagannya dengan tangan seorang wanita yang saling berpegangan. Melihat dari kedua baju yang dibagikan Jourdy, bisa dipastikan bahwa wanita yang bersamanya itu adalah Febby Rastanty.



Begitu juga dengan pria misterius yang berpose bersama dengan Febby di akun Instagram-nya. Di mana pria itu mengenakan jaket berwarna cokelat. Sama seperti Febby, Jourdy juga menulis keterangan yang mirip dengan Febby Rastanty.



"Hi my first," katanya.



Sayangnya kedekatan Febby Rastanty dan Jourdy Pranata ini disebut hanya demi sebuah film terbaru mereka saja. Keduanya dikabarkan terlibat dalam satu judul film yang sama sehingga unggahan itu merupakan sebatas konten promo saja.



"Ini @jourdy.pranata Kan Feb, series terbaru kalian yg judulnya my #1," ucap @ofitamb****.



"Ini si Abang @jourdy.pranata liat post annya aja lengan baju berwarna senada sama Febby. Sama" judulnya ada kata MY..MY FIRST MAKSUDYA😂 keknya promo film/project mreka," kata @wanitapemetiks****.



"Film bareng febby rastanty bukan si?" ujar @febydyanap****.

Tag: Febby Rastanty jourdy pranata febby rastanty foto misterius febby rastanty dan jourdy pranata