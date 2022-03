Momen Haru Doni Salmanan Tenangkan Istri Setelah DIlaporkan ke Polisi, Banjir Pujian Netizen

ERA.id - Setelah Crazy Rich Medan, Indra Kenz, kini Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan dilaporkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan kasus penipuan berkedok investasi trading binary option lewat aplikasi Binomo.



Pascadilaporkan, Doni Salmanan membagikan video buatan istrinya, Dinan Nurfajrina. Dalam video tersebut, sang istri memuji Doni sebagai sosok suami idamannya.

Doni Salmanan (Foto: Instagram/@donisalmanan)





"Setelah menikah baru sadar bahwa suami yang dibutuhkan itu bukan yang putih, tinggi, ganteng, kaya. Tapi, suami yang dibutuhkan itu adalah yang bertanggungjawab. Yang selalu ngasih hal terbaik buat istrinya," tulisnya, dikutip dari Instagram @donisalmanan.



"I love you forever kita bisa lewatin semua ini Bismillah," tulisnya.



Unggahan itu dibanjiri respons netizen. Mereka memberikan semangat kepada Doni Salmanan dan istri agar bisa melewati cobaan ini.



"Semangat buat kalian," tulis akun @bobbystundtr****

"Semangat terus buat doni & dinan ya , till jannah bismillah 🦋 be strong than ever !!," kata akun @reenatap*****

"Semangat broo donii. Kapan kita kolaborasi kebaikan bareng." lanjut akun @razkanabil****

Tag: Doni Salmanan Indra Kenz binomo