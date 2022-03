Fasih Banget, Momen Anak-anak di Kongo Nyanyikan Lagu Vierratale Bikin Heboh

ERA.id - Belum lama ini band Vierratale membagikan video yang mencuri perhatian publik di akun Instagram mereka. Pada video tersebut, terekam momen anak-anak yang diketahui berasal dari Kongo menyanyikan lagu Vierratale yang berjudul "Rasa Ini".



Dalam video terlihat 6 orang anak yang begitu antusias menyanyikan lagu tersebut. Mereka bahkan dengan lantang dan fasih menyanyikan tiap lirik lagu tersebut dalam bahasa Indonesia.





"Happy weekend from Kongo. Thank you for the sweet vid @_aldfprtm," keterangan video tersebut.



Tag: Vierratale Kongo