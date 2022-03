Menikah Bulan Maret, Sosok Calon Suami Putri Tanjung Jadi Sorotan

ERA.id - Putri Tanjung akan menikah dengan kekasihnya Guinandra Jatikusumo pada 20 Maret 2022 mendatang. Sebelumnya Putri dan Guinandra sudah menggelar acara lamaran secara tertutup pada Sabtu (5/2/2022).



Setelah kabar bahagia ini mencuat, sontak publik merasa penasaran akan sosok calon suami Putri Tanjung. Guinandra Lutfhan Jatikusumo nama lengkapnya merupakan seorang pria yang cukup berprestasi.



Berdasarkan informasi yang tersebar, Guinandra pernah menjadi juara dalam ajang International of Young Scientist di Polandia. Dari laman Linkedln miliknya, diketahui Guinandra melanjutkan pendidikan di Arts in Economics di New York University.

Guinandra dan Putri (Instagram/putri_tanjung)





