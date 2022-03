Jadi Korban Serangan Roket Rusia, Aktris Ukraina Oksana Shvets Tewas

ERA.id - Aktris asal Ukraina Oksana Shvets dinyatakan tewas dalam serangan roket Rusia. Dia tewas di sebuah bangunan perumahan yang juga tempat tinggalnya di ibukota Ukraina, Kiev.



Kabar kematian Oksana Shvets dilaporkan langsung oleh teater tempatnya bekerja, Young Theater. Shvets tewas ketika pasukan Rusia meluncurkan roket ke kota Kiev.



"Selama penembakan roket sebuah bangunan tempat tinggal di Kyiv, seorang seniman Ukraina Oksana Shvets tewas," kata Young Theater, dikutip Deadline, Jumat (18/3/2022).



The actress of the Young Theatre Oksana Shvets has been murdered in Kyiv during the war. pic.twitter.com/Rp3DcgSbge