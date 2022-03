Operasi Wajah dan Ganti Kepala di Korea Selatan, Lucinta Luna: Memar Membiru, Seperti Mau Meledak Ya Allah

ERA.id - Baru-baru ini, Lucinta Luna berhasil menghebohkan publik. Transgender berusia 32 tahun ini tampil dengan wajah yang dibalut perban. Rupanya, Lucinta Luna melakukan operasi wajah di mengganti kepala di Korea Selatan.



Pelantun lagu "Tanpa Status" ini membagikan foto dirinya yang sudah melakukan operasi wajah dan ganti kepala. Ia memperlihatkan kepalanya memar membiru pasca dioperasi. Lucinta Luna mengaku rasanya sangat sakit hingga luka memar. Dalam foto itu, Lucinta Luna menambahkan lokasi di Seoul Gangnam, Korea Selatan.

Lucinta Luna (Foto: Instagram Stories/@lucintaluna_manjalita)





"Efek ganti kepala sekujur kepalaku memar membiru dan terasa mau meledak," tulisnya, dikutip dari Instagram Stories-nya @lucintaluna_manjalita.



Lucinta Luna (Foto: Instagram/@lucintaluna_manjalita)





Sebelumnya, Lucinta Luna membagikan foto dibawah rerumputan dengan kondisi wajah yang diperban. Ia merasa sudah banyak netizen yang tak sabar untuk melihat wajahnya pasca dioperasi plastik.



"RATU KEABADIAN sudah gak sabar lagi ditunggu kehadirannya di Indonesia dan akan di unboxing kepala barunya … mohon do’anya yaa manteman semua agar NEW HEAD ku cantik sempurna," tulisnya.



Unggahan itu mendapatkan respon dari rekan sesama selebriti. Mereka tertawa melihat tingkah Lucinta Luna. Ada pun Inul Daratista yang tertarik untuk operasi plastik.



"Are u okay sayang. Dokternya bisa operasi miss V gak biar legitnya gak abis-abis cyiiin?" komentar Inul Daratista.

"Asli omay ngakak," kata Farida Nurhan

"Emang paling cantik kakakku." lanjut Evelin Nada Anjani

