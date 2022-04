Pemilik I Am Geprek Bensu Gugat Ruben Bensu Hingga Rp100 Miliar, Apa Masalahnya?

ERA.id - Kasus sengketa perebutan merek Geprek Bensu memasuki babak baru. Artis Ruben Onsu kembali digugat terkait merek dagang ayamnya, Geprek Bensu. Suami Sarwendah ini digugat Rp100 miliar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) terkait merek I Am Geprek Bensu Sedep Beneeerrr atau I Am Geprek Bensu.



Dari pantauan Era.id, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpu, Ruben Onsu digugat oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono atau Ayam Geprek Bensu. Penggugat meminta Ruben menghapus merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR.



Benny Sujono merasa Geprek Bensu milik Ruben Onsu memiliki persamaan dengan bisnis makanannya. Maka dari itu, Benny mengajukan petitum.



