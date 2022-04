Disentil Gegara Tak Tampil Coachella oleh Nikita Mirzani, Jawaban Pedas Agnez Mo: Kenapa Lo Nggak Disitu?

ERA.id - Belum lama ini, Nikita Mirzani menyentil Agnez Mo yang tak tampil di festival musik Coachella 2022 di Amerika Serikat. Mulanya, perempuan kerap disapa Nyai ini memuji penampilan dua penyanyi Indonesia, Rich Brian dan NIKI yang tampil dalam acara tersebut.



Menurutnya, kedua penyanyi ini sangat membanggakan karena tidak pernah gembar-gembor dimedia sosial. Tiba-tiba saja, keduanya tampil di acara bergengsi. Ia juga menyentil Agnez Mo yang sempat mengaku tak ada keturunan Indonesia.

"The real 'go international' without lotsof bacot. Really proud of this Indo kid #indopride," tulis Nikita di akun Instagram-nya, Minggu (17/4/2022).



Lebih lanjut, Agnez Mo mengaku pernah dihujat gegara pernah didapuk menjadi co-host di ajang American Music Awards.



"Yaelah lo cuma co-host di red carpetnya aja. Banyak loh (yang hujat seperti itu)," katanya.



Meski begitu, Agnez Mo tak memperdulikan omongan-omongan negatif dari netizen. Ia menanggapi komentar-komentar pedas itu dengan santai. Agnez Mo memilih fokus agar impiannya menjadi artis internasional tercapai.



"Yah kalau emang mindset lu kayak gitu bukan tanggungjawab gue. It's just your small mindset," lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka menghujat Nikita Mirzani karena tak selevel dengan Agnez Mo. Sebab, Agnez Mo segudang prestasi dan Nikita Mirzani sebagai ratu sensasi.



"Agness sih bukan lawannya ratu nyinyirr. Nyinyir ampe berbusa juga dia nggak ada prestasi cuman kontroversinya doang biar bisa makan," tulis akun @veronicar****

"Beda kelas... yang satu artis berprestasi, yang satunya artis bersensasi," kata akun @cindyau****

"Toh Agnes dia bukan KELAS lo. Lebih tinggi derajat lo kok nes dia mah ya taulah." lanjut akun @cans***

