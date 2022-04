Sophia Latjuba Pamer Foto Lawas, Netizen Julid Sebut Pakai Formalin, Kenapa?

ERA.id - Sophia Latjuba merupakan salah satu artis Indonesia yang tetap menawan dan awet muda. Sanking awet mudanya, Sophia Latjuba bahkan disebut netizen memakai formalin.



Hal itu dilontarkan netizen usai Sophia membagikan foto lawas dirinya di Intagram baru-baru ini. Foto lawas tersebut diambil pada tahun 1996, di mana ia terlihat memangku anaknya Eva Celia yang masih kecil dan kini sebentar lagi akan menikah.



"Can't believe my baby's getting merried soon. Picture taken by Ahmad Dhani, 1996," tulis Sophia pada keterangan unggahannya.



Tag: Sophia Latjuba formalin awet muda