Bikin Pacar Berondong Kepincut, Wulan Guritno Tampil Seksi Pakai Bra Corak Abstrak, Netizen: Kayak Usia 20 Tahun

ERA.id - Gaya pacaran Wulan Guritno dan Sabda Ahessa menjadi sorotan netizen. Sebab, pasangan sejoli ini makin berani umbar kemesraan dimedia sosial. Sabda Ahessa mengatakan dirinya jatuh cinta dengan ibu anak tiga ini karena wanita hot alias she is hot.



Memang, keseksian dan kecantikan Wulan Guritno tiada tandingannya. Unggahan terbaru di Instagram pribadinya kerap ditunggu-tunggu oleh kaum adam. Sebab, ia selalu tampil cantik, awet muda dan body goals.

Wulan Guritno (Foto: Instagram/@wulanguritno)





Unggahan terbarunya adalah perempuan berusia 41 tahun ini tampil seksi saat mengenakan sport bra corak abstrak. Wulan Guritno memadukan penampilannya dengan legging sporty warna hitam. Dalam foto ini, terlihat jelas perutnya yang rata.



Wulan Guritno (Foto: Instagram/@wulanguritno)





"In every walk with nature, one receives far more than he seeks," tulisnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memuji penampilan Wulan Guritno yang terlihat awet muda.



"Kelihatan kayak usia 20 tahunnya berjalan di tempat, tidak berjalan usianya," tulis akun @qnashmal****

"Sepertinya ini teman seangkatan @sharazaaa anak kuliahan zaman now," kata akun @dahlan*****

"Cantik dan awet muda." lanjut akun @robertch****

