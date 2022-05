Kim Sae Ron Diperiksa Polisi Usai Mengemudi Sambil Mabuk, Berusaha Kabur Usai Tabrak Pelindung Listrik

ERA.id - Aktris peran Kim Sae Ron diperiksa oleh polisi usai dilaporkan mengemudi dalam keadaan mabuk. Kim Sae Ron bahkan menabrak bangunan dan berusaha kabur usai kejadian.



Menurut laporan My Daily, kejadian itu berlangsung pada Rabu (18/5/2022) pukul 08:00 pagi waktu setempat di distrik Cheongdam di Gangnam. Menurut saksi mata, kecelakaan itu terjadi cukup parah dan menghancurkan penutup pelindung listrik di lokasi kejadian.



"Kim Sae Ron telah didakwa dengan tuduhan mengemudi dalam keadaan mabuk pagi ini," kata sumber di Kantor Polisi Gangnam Seoul, dikutip My Daily, Rabu (18/5/2022).



Kim Sae Ron Ditangkap (Dok: My Daily)



Menurut laporan Asia Kyungjae, Kim Sae Ron ditangkap setelah polisi menerima tujuh laporan yang dikirim ke kantor polisi. Ia ditangkap sekitar pukul 08:00 waktu setempat di lingkungan Hakdong, Gangnam setelah berusaha melarikan diri dari tempat kejadian.



Sementara menurut laporan Channel A dan Yonhap News, Kim Sae Ron menabrak pagar pembatas dan pohon di tepi jalan sebanyak tiga kali sebelum ditangkap.



"Laporan dari warga menyatakan bahwa dia menabrak pagar pembatas beberapa kali. Pengemudi ingin melakukan tes alkohol dalam darah, jadi kami akan mengkonfirmasi hasil pastinya setelah hasil tes keluar," kata polisi.



GOLDMEDALIST Entertainment, agensi yang menaungi Kim Sae Ron pun merilis pernyataan resmi terkait kejadian tersebut. Menurut keterangan agensi, Kim Sae Ron menjalankan serangkain tes dan telah diantar pulang oleh walinya.



Sementara untuk hasil tes darah yang sudah dilakukan akan terungkap dalam waktu dua minggu. Agensi menegaskan sahabat Yeri Red Velvet itu bersedia untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.



"Kim Sae Ron mengambil tes darah untuk hasil yang akurat, dan setelah tes, dia diantar pulang oleh walinya tanpa penyelidikan tambahan. Hasil tes darah akan tersedia dalam dua minggu, dan Kim Sae Ron akan dengan setia menjawab pertanyaan polisi sesudahnya," ungkap agensi.



Lebih lanjut, kru produksi dari serial Netflix Hunting Dogs yang dibintangi Kim Sae Ron turut memberikan komentar atas kejadian tersebut. Menurut kru produksi, jadwal syuting akan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang saat ini terjadi.



"Kami saat ini sedang syuting. Jadwal syuting akan disesuaikan, dan jadwal publik akan diumumkan segera setelah diatur setelah diskusi menyeluruh," kata kru produksi.



Kim Sae Ron merupakan salah satu aktris berbakat Korea Selatan yang memulai debutnya di tahun 2009 lewat film A Brand New Life. Kariernya mulai meningkat usai dirinya beradu akting dengan Won Bin di tahun 2010 dalam film The Man From Nowhere.

Tag: Kim Sae Ron kim sae ron ditangkap kim sae ron kecelakaan