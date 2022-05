Bintang TikTok Pakistan Buka Suara Usai Dituding Sengaja Bakar Hutan Demi Konten

ERA.id - Seorang bintang TikTok asal Pakistan, Humaira Asghar mengklarifikasi dugaan sengaja membakar hutan demi sebuah konten. Ia mengungkap pembakaran itu bukan disebabkan oleh dirinya.



Bantahan Humaira Asghar ini dia sampaikan lewat sebuah pernyataan yang dikutip Times Now News, Jumat (20/5/2022). Pada pernyataan itu, Humaira membantah dirinya sengaja membakar hutan dan menunjuk seorang pria di sebelahnya sebagai dalang dari pembakaran hutan.



"Lihat teman-teman, kami di sini dan ada api di hutan. Saya bertanya kepadanya (menunjuk pria itu) dan ini yang dia katakan," kata Humaira, dikutip Times Now News, Jumat (20/5/2022).



This is a disturbing & disastrous trend on Tik Tok! Young people desperate 4 followers are setting fire to our forests during this hot & dry season! In Australia it is lifetime imprisonment for those who start wildfires. We need to introduce similar legislation ⁦@WildlifeBoard pic.twitter.com/RGMXnbG9f1