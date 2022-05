Resmi Menikah, Fakta Jesse Choi Suami Maudy Ayunda Berdarah Korea Selatan yang Jadi Mualaf

ERA.id - Penyanyi Maudy Ayunda sukses menghebohkan para penggemar usai melangsungkan pernikahan dengan pria berdarah Korea Selatan. Maudy diketahui menikah dengan Jesse Choi, teman satu kampusnya di Stanford University.



Kabar mengenai pernikahan Maudy Ayunda ini pertama kali tersebar dari unggahan pribadinya di Instagram beberapa waktu lalu. Di mana Maudy membagikan foto prewedding hingga foto dirinya yang memakai kebaya berwarna putih.



Foto tersebut pun sukses membuat penggemar patah hati sekaligus bahagia menyambut berita baik tersebut. Namun sosok Jesse Choi, pria berdarah Korea Selatan yang menjadi suami Maudy Ayunda itu masih menjadi teka-teki dan pertanyaan penggemar.



Fakta Jesse Choi (Dok:medium/jesse.choi)



Pria bernama Jesse Ji Seok Choi diketahui adalah teman satu kampus Maudy Ayunda di Stanford University. Ia dan Maudy berkenalan saat mereka kuliat di Graduate School of Business (GSB) dan menjalin hubungan yang singkat.



Sejak menjalin hubungan asmara yang tergolong singkat, Jesse dan Maudy pun 'terjebak' dalam situasi pandemi Covid-19. Tetapi hal itu justru membuat Jesse dan Maudy kian lekat dan tidak terpisahkan. Hal ini diakui oleh Jesse dalam tulisannya di akun Medium miliknya.



"Kami mulai berkencan cukup awal, dan setelah menjalani turbulensi sekolah bisnis, Covid, dan keadaan pribadi bersama, kami merasa tak terpisahkan. Saya sangat diberkati untuk memiliki dia dalam hidup saya, kita serupa namun berbeda dalam semua hal yang benar," tulis Jesse.



Selain satu almamater yang sama, Jesse dan Maudy juga tercatat masuk dan lulus di tahun yang sama, yaitu 2019 dan 2021.



2. Keturunan Korea Selatan - Amerika Serikat

Fakta Jesse Choi (instagram/maudyayunda)



Seperti namanya, Jesse merupakan seorang pria berdarah campuran Korea Selatan dan Amerika Serikat. Selain itu, pada unggahan Mira Lesmana, nama orang tua Jesse pun turut terungkap ke publik.



Diketahui nama ayah dari Jesse Choi ialah Sang Sun Chou, yang menandakan darah Korea Selatan yang mengalir di tubuh Jesse berasal dari sang ayah.



3. Karier Cemerlang

Fakta Jesse Choi (instagram/maudyayunda)



Melansir dari laman Linkedin milik Jesse, suami Maudy Ayunda itu tergolong sukses berkarier di dunia bisnis. Ia tercatat pernah bekerja untuk kantor konsultan bisnis di Bain & Comapny dari 2013 hingga 2016 sebagai Senior Associate Consultant.



Setelah meninggalkan Bain & Comapny, Jesse pun pindah ke sebuah perusahaan tech-start up bernama Thumbtack sebagai marketing. Namun posisinya di Thumbtack tidak berlangsung lama. Jesse memutuskan untuk menjadi investor di Bain Capital.



Jesse juga menjadi investor untuk Playgorund Global dan The 21 Fund, perusahaan yang bergerak sebagai pendanaan bagi alumni Stanford University yang sedang mengembangkan bisnis baru. Dari laman Linkedin-nya, saat ini Jesse diketahui menjabat sebagai Enterpreneur in Residence (EIR) di AC Ventures.



4. Pindah ke Indonesia 2021 dan Jadi Mualaf

Fakta Jesse Choi (instagram/maudyayunda)



Menurut laman Medium milik Jesse, ia tercatat pindah ke Indonesia pada Oktober 2021. Selama di Indonesia, tepatnya di Jakarta, Jesse menjalani hubungan asmara dengan Maudy Ayunda.



Meski pun menjalin hubungan dengan salah satu penyanyi populer Tanah Air, hubungan mereka tidak pernah tercium oleh publik. Bahkan Maudy tidak pernah membagikan kabar apa pun terkait kekasihnya di akun media sosial.



Sebelum menikah dengan Maudy Ayunda, Jesse dikabarkan telah menjadi mualaf dan memeluk agama Islam, mengikuti keyakinan Maudy Ayunda. Pria yang tinggal di Amerika Serikat ini tercatat memeluk agama islam pada 25 Maret 2022.



Proses perpindahan agama Jesse ini diungkapkan oleh Kepala KUA Cilandak, Bunyamin SH, yang mengatakan bahwa proses mualaf Jesse dilakukan di Masjid Istiqlal.



"Untuk Jesse atau suaminya Maudy ini pengislamannya tanggal 25 Maret 2022 di masjid istiqlal dipandu oleh KH Prof Nasaruddin Umar di Masjid istiqlal," kata Bunyamin, dikutip KH Infotainment, Senin (23/5/2022).



Itulah fakta menarik tentang Jesse Choi, suami Maudy Ayunda yang berdarah Korea Selatan.

