Perdana Pamer Wajah Jesse Choi Si Oppa Korea, Maudy Ayunda: Terima Kasih untuk Harapan dan Doanya

ERA.id - Maudy Ayunda akhirnya sudah berani dan tak lagi menutupi wajah sang suami tercinta asal Korea, Jesse Choi. Lewat Instagram pribadinya, bintang film Perahu Kertas ini pertama kalinya membagikan foto bersama sang suami tercinta.



Perempuan berusia 27 tahun ini membagikan foto prewedding dengan Jesse Choi. Dalam foto itu, Maudy Ayunda dan Jesse Choi terlihat mesra dengan pakaian nuansa putih dan hitam.

Tak hanya itu, pengantin baru ini juga memamerkan kemesraan saat prewedding dengan pakaian tradisional Korea yang merupakan negara asal Jesse. Dalam unggahan itu, Maudy Ayunda mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mendoakan dirinya dan Jesse Choi.

"So pretty congrats Maudy enjoy your new journey ya, salam mama," tulis Krisdayanti.

"Cakep banget, congrats Mod!!! Super happy for u," ungkap Kimberly Ryder

"Perfect couple. Bahagia terus kalian sampai nanti-nanti ya doa yang terbaik," kata Andien Aisyah.

"Sayangku, happy for you." tutur Sandra Dewi.



Sebelumnya, Maudy Ayunda membagikan foto dirinya dengan balutan kebaya putih dengan keterangan foto '22.5.22'. Pernikahan tersebut jadi sorotan netizen, karena wajah sang suami disembunyikan. Hingga akhirnya, Maudy Ayunda tak malu-malu lagi memamerkan wajah sang suami tercinta.

