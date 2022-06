Dikaruniai Anak Pertama, Marcel Chandrawinata Jelaskan Arti Nama Sang Buah Hati

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan Marcel Chandrawinata dan Deasy Pricilla. Mereka baru saja dikarunai anak pertama mereka, yang lahir pada Rabu (1/6/2022).



Kabar ini disampaikan Marcel lewat unggahan di Instagramnya. Ia membagikan fotonya dengan Deasy dan anak mereka di ruang persalinan.



"God is good. Welcome to this world!! Telah lahir putra pertama kami, jagoan kami, our baby boy, Rabu, 1 Juni 2022," tulis Marcel.





