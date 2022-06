Dikaruniai Anak Pertama, Gilang Dirga Jelaskan Arti Nama Bayi yang Diambil dari Bahasa Jepang

ERA.id - Setelah lama menanti kehadiran buah hati, Gilang Dirga dan Adiezty Fersa akhirnya dikaruniai anak pertama. Gilang membagikan momen setelah persalinan sang istri di Instagramnya, pada Rabu (1/6/2022).



Pada foto yang dibagikannya, terlihat Gilang tersenyum bahagia sambil menggendong anaknya, yang wajahnya ditutupi stiker. Terlihat juga Adiezty terbaring di ranjang rumah sakit, yang meskipun terlihat masih lemas tapi senyum bahagia terpancar di wajahnya.



"Alhamdulillah. Assalamualaikum oma, opa, om, tante, dan kakak-kakak. Please meet the new boy in town, GIN DIRGA," tulis Gilang Dirga.







"GIN (read: Gin, not Jin), berarti silver dalam bahasa Jepang. Dengan harapat bahwa dia selalu menerangi kehidupan di sekitarnya. Tambahan, itu kadang terasa berhubungan dengan anak sulung kami, Ace, kan?" ucap Gilang.



Postingan Gilang Dirga tersebut langsung mendapatkan banyak komentar dari rekan artis. Mereka mengucapkan selamat atas kelahiran anak Gilang dan Adiezty.



"Selamat untuk kelahiran anak pertamanya," kata Thalita Latief.



"Selamat ibu dan ayah," sambung Gading Marten.

Tag: Gilang Dirga Adiezty Fersa